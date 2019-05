Fico o Kiskovi: Chápu, že je frustrovaný, ale je to neakceptovatelné!

„Nebudu mluvit o prezidentově slavném rozhovoru pro Die Welt, ale přednášce na Karlově univerzitě. Pan Kiska hrubě zneužívá svou prezidentskou funkci na propagování opoziční politiky. Nemůže nadávat na zemi a vládu, v níž ještě vykonává funkci prezidenta. Kde byl pan prezident ten týden, kdy byl Kuciak zavražděn? Lyžovat s rodinou,“ uvedl Fico.

„Chci ho vyzvat k tomu, aby se do posledního okamžiku zdržoval útoků na SR v zahraničí. Chápu, že je frustrovaný, protože ho nikdo nikde nepřijal, že má problémy s pozemky, s lichvou. Je to něco nemyslitelného a neakceptovatelného. Považuji za důležité reagovat na to, jak Andrej Kiska nadává na vlastní zemi v cizím státě,“ dodal Fico.

Ke Kiskově přednášce se vyjádřil i premiér Peter Pellegrini. „Já jsem včera zkritizoval pana prezidenta a je zcela normální, pokud pan prezident měl zase potřebu trochu zkritizovat nás. Myslím, že je to naprosto normální akorát je lepší, když si to řekneme tady doma tváří v tvář, než když o tom mluvíme ve světových médiích. To Slovenské republice škodí víc,“ řekl premiér.

Pelelgrini včera prohlásil, že prezident Kiska nepochopil úlohu, která mu z jeho funkce vyplývá. Podle premiéra svědčí o tom skutečnost, že prezident nikdy nebyl přijatý na nejvyšší úrovni a nikdy nejednal s velkými ekonomickými hráči. Hlava státu by podle Pellegriniho měl důstojně reprezentovat Slovensko a upevňovat dobré jméno republiky před zahraničními partnery.