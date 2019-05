Lajčák okomentoval pozvání Danka na přehlídku vítězství do Moskvy

Předseda slovenské Národní rady Andrej Danko svojí cestou do Ruska neporušuje žádnou směrnici ani pozici EU. V souvislosti s návštěvou, během které bude Danko jednat s předsedou ruské Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a zúčastní se vojenské přehlídky, to uvedl slovenský ministr zahraničí a evropských záležitostí Miroslav Lajčák.

„Můžu říct jen to, že nás pan předseda Národní rady SR informoval o této cestě, o tomto svém úmyslu, a neporušuje žádnou směrnici ani pozici EU,“ uvedl Lajčák před úterním jednáním vlády. Navíc nechtěl říct, jak by se v Dankově případě zachoval on sám. „Nebudu odpovídat na hypotetické otázky,“ řekl.

© Sputnik / Alexey Kudenko Danka pozvali na vojenskou přehlídku do Moskvy. Jak se rozhodl?

Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin pozval předsedu slovenského parlamentu Andreje Danka na vojenskou přehlídku do Moskvy, uvádělo se již včera na stránce ruského parlamentu.

Andrej Danko bude s Volodinem jednat ve středu 8. 5., na programu by měla být mezinárodní spolupráce a připravovaná podnikatelská mise.

Přehlídka vítězství se tradičně bude konat 9. května. Proběhne v mnoha městech Ruské federace. Největší přehlídka se bude konat na moskevském Rudém náměstí za účasti jak pozemní, tak i letecké techniky.