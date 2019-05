O všem rozhodují peníze? Kdo ze slovenských prezidentských kandidátů vydal na kampaň nejvíce

Zuzana Čaputová investovala do volební kampaně 499 438,72 euro, Maroš Šefčovič jen o několik euro méně - 499 308,07 euro. Sumy těchto dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, jsou si tak podobné, jelikož slovenské zákony umožňují investovat do volební kampaně maximálně půl milionu euro.

Třetí největší náklady na kampaň měl Robert Mistrík – 454 161,51 euro, za ním je Béla Bugár s 382 861,72 eury.

První pětku uzavírá podle informací portálu Štefan Harabin s proinvestovanými 344 704,41 eury.

Prezidentské volby vyhrála ve druhém kole Zuzana Čaputová, která v úřadě slovenského prezidenta stane jako historicky první žena. Úřadující prezident země Andrej Kiska neměl o druhé prezidentské období zájem, proto se voleb neúčastnil.