Čelí EU civilizačnímu úpadku? Podle kandidáta do EP Šimečky je EU lepším místem pro život v tradiční rodině než Rusko

Místopředseda hnutí Progresivní Slovensko a kandidát na poslance do EP Michal Šimečka promluvil o tom, jak vidí či nevidí problémy Evropské unie on a jak je vidí tzv. extremisté. Právě před nimi totiž Šimečka varuje, píše portál Hlavné správy.

„To, co se mi zdá jako mimořádně nebezpečný mýtus šířený především krajní pravicí, a nyní je to dobře vidět i na kotlebovském novém videu, které je bohužel velmi dobře zpracované, je mýtus o tom, že západní Evropa nebo Evropská unie jako celek je na pokraji nějakého konce civilizace, nebo, že se žene do záhuby,“ uvedl Šimečka.

Na portálu přitom poznamenal, že kritici EU argumentují zejména migranty, dekadentním liberálním životem a ztrátou tradičních hodnot.

Bývalý polský prezident: Je jednodušší zlikvidovat EU a začít znovu

Podle něj se lidé v důsledku takové politiky „bojí jet do Berlína, Paříže , protože bůhví, co se tam může stát“. Šimečka si tak myslí, že jde o „neuvěřitelný a nebezpečný mýtus“.

„Ve skutečnosti jsou evropská města, co se týče kriminality, bezpečnější než ta slovenská. Když pojedete do Berlína, tak nebudete mít pocit, že končí civilizace, ale naopak, že je to velmi příjemné a bezpečné město,“ tvrdí Šimečka, který se asi dlouho neprošel po městech jako Antverpy, Lyon nebo Marseille.

V souvislosti s tím také poznamenal, že EU podle jeho názoru zvládla migrační krizi, stejně jako zvládla i tu ekonomickou. „A dokonce se zdá, že i ten brexit nějakým způsobem zvládneme,“ dodává.

„Evropská unie je nejlepším místem pro život, a dokonce i nejlepším místem pro život v tradiční rodině – když porovnáme rozvodovost a cokoli s Ruskem,“ uvádí.

Summit EU varoval Evropu před novou „železnou oponou"

Stejně tak Šimečka v příspěvku na sociální síti upozorňuje, že extremistům před volbami do Evropského parlamentu stoupají preference i sebevědomí. Znovu tak opakuje teorii o mýtu.

„Jejich kampaň je postavena na jednom nebezpečném mýtu. Ten pojednává o tom, že Evropa čelí civilizačnímu úpadku či údajnému zániku,“ tvrdí muž, který se svými extrémními postoji řadí k největším liberálním extremistům na Slovensku.

Realita je však podle jeho slov přesně opačná. „Ano, Evropská unie zažila v posledních letech problémy a krize. Ale překonala je a je tím nejlepším místem pro život na světě. Buďme rádi, že jsme její součástí,“ dodává závěrem Michal Šimečka.