Média: Kiska přenechal Čaputové nepříjemné překvapení

Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zdědí spor, který se táhne již 17 let, ohledně bývalého protokolisty prezidentské kanceláře Ladislava Lizáka. A to nehledě na to, že ve prospěch bývalého protokolisty rozhodly soudy všech stupňů, píše slovenský portál Plus7dní s tím, že prezidentská kancelář země odmítá rozhodnutí soudů respektovat.