Tohle je za hranou! TATO slova Cséfalvayové o NATO a EU nenechal Danko bez odpovědi

Předseda Národní rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vyzval poslankyni NR SR Kateřinu Cséfalvayovou (Most-Híd), aby odešla z koalice, pokud to chce. Vyčítá jí, že se jí dlouhodobě nic nelíbí, ale pozici získanou díky účasti v koalici si užívá. Reagoval tak na její vystoupení v plénu. Píše o tom agentura TASR.

„Pokud chceš odejít z koalice, tak odejdi, stejně jednou odejdeš,“ poznamenal s tím, že by jednou za čas mohla uznat, že koalice udělala i něco dobrého. Danko zdůrazňuje, že chce mít dobré vztahy na všechny strany, což však podle něj neznamená, že se mění orientace zahraniční politiky Slovenska a jeho postoj k ní.

TASR napsal, že Cséfalvayová se už nejednou dostala do sporu s SNS kvůli svým názorům v otázkách zahraniční politiky v souvislosti s postojem SNS vůči Rusku. V úterý si předsedkyně Zahraničního výboru NR SR vysloužila kritiku poté, co upozorňovala na zpochybňování ukotvení Slovenska v Evropské unii a NATO.

„Tady na Slovensku zatím po dvou desetiletích zahraničněpolitického konsensu a společných prohlášení ústavních činitelů jsme se poměrně dynamicky přehoupli do doby, kdy je napříč politickým spektrem zpochybňováno naše členství v EU a NATO , jsou atakovány naše spojenecké vazby a kolektivní bezpečnost, pro kterou jsme se dobrovolně rozhodli a která dostává nálepky rovnocenné s invazí vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968,“ prohlásila.

Rozpad konsensu podle ní znamená, že zahraničněpolitická témata se stále intenzivněji stávají tématem vnitropolitické soutěže. „To by samo o sobě vůbec nemuselo být na škodu věci, ale bohužel nám éter ovládli extremisté a populisté a v jejich koktejlu se vaříme jako ta pověstná žába,“ řekla s tím, že na vlně populismu se nejednou vezou i standardní strany.

Danko připomněl deklaraci tří nejvyšších ústavních činitelů prezidenta SR, premiéra a šéfa parlamentu z podzimu 2017, podle níž vidí budoucnost Slovenska pouze v EU a NATO. Danko zopakoval, že na jeho postoji při této deklaraci se nic nezměnilo. K deklaraci se připojili prezident Andrej Kiska, předseda NR SR Andrej Danko a tehdejší předseda vlády Robert Fico (Směr-SD).

Cséfalvayová v reakci uvedla, že vítá tento jeho postoj, ale nerozumí potom, proč SNS zablokovala její návrh deklarace k 15. výročí členství ČR v EU. „Nerozbije tu koalici, jsem jedna z posledních, kteří zde ještě brání a ctí programové prohlášení vlády v zahraničněpolitických otázkách. Ne, nehodlám ustupovat z pozice a odcházet z koalice. Nebudu zde uvolňovat prostor extremistům,“ dodala.

Danko následně Cséfalvayové vyčetl, že nevnímá jiný názor. Je ochoten s ní diskutovat, její vystoupení bylo podle něj však za hranou. Tvrdí, že pokud by jí navrhovaná deklarace byla jen k členství v EU, SNS by ji podpořila. Zároveň poukázal na to, že návrh Cséfalvayové neprošel ani u koaliční rady.