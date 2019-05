Osudová daňová kauza. Slovenští poslanci pokutovali prezidenta Kisku

„Dostali jsme informace z Finanční správy o tom, že podle zákonu o dani z příjmů nemůžeme tento příjem považovat za zdanitelný příjem, protože by došlo k dvojímu zdanění. Na základě této informace, i na základě předešlých informací, které jsme si od firmy KTAG vyžádali, i od veřejného činitele, jsme přijali dvě usnesení,“ oznámil místopředseda výboru Róbert Puci.

První usnesení se týká zastavení konání ve věci přijetí daru, ve druhém se rozhodlo o uložení pokuty.

„Je mu uložená pokuta za to, že v oznámení veřejného funkcionáře neuvedl závazek, který mu podle většiny ve výboru vznikl tím, že za něho KTAG dělala kampaň,“ vysvětlil Puci a dále dodal, že k daru by mohlo teoreticky dojít, kdyby mu firma v roce 2014 nebo 2015, kdy už byl veřejným funkcionářem, odpustila nějaký dluh za to, že mu dříve dělala kampaň.

Předseda výboru Vladimír Sloboda slova Puciho potvrdil. „Já s tímto usnesením nesouhlasím, ale většina hlasovala pro návrh usnesení, že získáním majetkového prospěchu vznikl závazek, což tedy v rámci dokumentování prokázáno nebylo.“

Podnět proti prezidentovi Andreji Kiskovi podala neparlamentní strana Nový parlament, jejíž předsedou je neúspěšný prezidentský kandidát z posledních voleb Jozef Behýl.

Pochybení Kiskovy společnosti KTAG už v minulosti prověřovala policie, která však vyšetřování ukončila s odůvodněním, že trestnost činu zanikla. Trestní zákoník Slovenské republiky umožňuje u některých daňových deliktů dodatečně zaplatit daň i během policejního vyšetřování, aniž by viníkovi hrozilo stíhání. Společnost KTAG právě takový krok učinila.

Andrej Kiska je úřadující prezident Slovenska, který v letošních volbách nekandidoval, aby mohl stanout opět na tomto postu v rámci druhého volebního období. V prezidentských volbách tak zvítězila Zuzana Čaputová, která ve druhém kole voleb porazila Maroše Šefčoviče. Kiska prohlásil, že z politické scény neodejde a bude nadále působit v rámci politické strany, s níž se chce zúčastnit parlamentních voleb.

Dosluhujícího prezidenta Kisku v minulosti kritizoval za jeho činnosti na mezinárodním poli i slovenský premiér Peter Pellegrini, který minulý týden vyzval prezidenta, aby na mezinárodním poli nepoškozoval dobré jméno Slovenské republiky. Učinil tak na základě Kiskových slov, které pronesl pro německé noviny, kdy slovenský prezident prohlásil, že při pohledu na propojení mezi organizovaným zločinem a politiky to vypadá tak, že Slovensko je mafiánský stát, a to nehledě na členství v Evropské unii.

Pellegrini tehdy prohlásil, že Kiska systematicky představuje vlastní zemi v těch nejhorších barvách.