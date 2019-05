Fico: Svět má čtyři světové strany. Jsem podporovatel kvalitních vztahů s Ruskem a Čínou

„Já stále tvrdím, že jsme v EU a NATO, ale svět má čtyři světové strany. Jsem podporovatel i dobrých a kvalitních vztahů s Ruskem a Čínou. Ale základní životní prostor je EU,“ prohásil Fico na půdě slovenského parlamentu v reakci na spor mezi Andrejem Dankem a poslankyní Most-Híd Katarínou Cséfalvayovou.

© AFP 2019 / Justin Tallis NATO praská ve švech? Evropané odmítají důvěřovat USA v oblasti bezpečnosti

Poslankyně kritizovala zpochybňování slovenské pozice v EU a NATO. Po dvaceti letech konsenzu v zahraniční politice a deklaracích ústavních činitelů nastala doba, kdy se v celém politickém spektru zpochybňuje pozice Slovenska v EU a NATO.

Robert Fico po těchto slovech prohlásil, v jeho očích není nic dostatečně silné na to, aby to dokázalo změnit kurz zahraniční politiky Slovenska.

Fico, bývalý slovenský premiér a předseda politické strany SMER, také na půdě Slovenské národní rady prohlásil, že slovenská opozice rozpoutala v zemi nenávistnou a štvavou kampaň.

„Mrzí mě to, že se obsahem slovenské politiky stala nenávist. (…) Pro mnohé, a to je hlavně velká část opozice, to je to jediné, co nabízejí veřejnosti,“ prohlásil Fico.

„Možná byste byli rádi, kdyby mě někdo zabil – a to teď říkám úplně vážně. (…) Někdy mám pocit, že by měli být chráněni i další lidé v mém okruhu (kromě jeho samotného – red.). Nežádal jsem o to a nebudu o to žádat. Ale ta bestialita a ty útoky, které se objevují, nemají hranice. To, co opozice způsobila šířením nenávisti, je neuvěřitelné,“ dodal Fico na tiskové konferenci.

Bývalý premiér tato slova pronesl v souvislosti s tím, že je přesvědčený o tom, že by měl mít jako bývalý dlouholetý předseda vlády nadále ochranku, neboť pro to existuje množství důvodů.

Ministryně vnitra Denisa Saková předtím prohlásila, že jednala s ředitelem úřadu pro ochranu ústavních činitelů a probrala s ním v této věci argumenty. Prohlásila, že situace je natolik vážná, že ochranka bude bývalému premiérovi poskytována i nadále.

Roberta Fica na premiérském postu vystřídal jeho stranický kolega Peter Pellegrini, který nastoupil do funkce v březnu roku 2018. Na premiérský post Pellegriniho vynesla politická krize vyvolaná vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. V souvislosti s tím odstoupil ze svého postu i slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák.