Šefčovič se proletěl Air Force One a spustil dodávky amerického plynu do EU

Slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič je na oficiální návštěvě Spojených států amerických, kde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vyslal do Evropy tankery s plynem. Tankery se do Evropské unie vydaly po nové námořní trase z amerického Hackberry.

Tímto vysláním amerických tankerů s plynem Evropská unie ukončila desetiletý proces budování větší energetické bezpečnosti. Novou trasu v úterý slavnostně otevřeli americký prezident Donald Trump a slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

„Zahájením projektu Cameron LNG je konkrétním důkazem našeho strategického partnerství v oblasti energetické bezpečnosti a spolupráce,“ uvedl Maroš Šefčovič , který je místopředsedou Evropské komise a je zodpovědný za energetickou unii. Zároveň politik dodal, že do slovenských domácností se americký plyn může dostat už za dva roky, nejdříve je ale nutné dokončit připojení k polskému terminálu Ústí nad Svinou (Svinoústí).

Slovensko bude odebírat ten plyn, který bude levnější

Až bude vybudováno napojení na polský terminál, bude si moci Slovensko vybírat, jaký plyn si vybere. Ze slov politika vyplývá, že Slováci budou americký plyn odebírat pouze v případě, bude-li levnější než ten ruský. Odběr amerického plynu je možný i v případě, kdyby došlo k přerušení dodávek, jako tomu bylo například na začátku roku 2009.

„Jakoby to bylo včera, kdy Evropa musela čelit energetické krizi, která mnohé státy přinutila, aby se rozhodly, jestli plyn půjde do domácností, nemocnic nebo průmyslu,“ uvedl Šefčovič.

Slovenské delegace do USA nejsou v poslední době tak výjimečné. Nedávno s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jednal slovenský premiér Peter Pellegrini. Šefčovič se navíc proletěl s Donaldem Trumpem americkým letadlem Air Force One, když letěli do Louisiany. Letěl s nimi i americký velvyslanec při Evropské unii Gordon Sondland, který uvedl, že Spojené státy budou sehrávat rozhodující a strategickou úlohu v budoucích energetických potřebách Evropy, což ukončí ruské škrcení evropské energie. Podle něj jde o důležitý moment, který je podobný pádu Berlínské zdi. „Je to začátek konce dominance jediného energetického zdroje v Evropě,“ uvedl.

USA opět soupeří s Ruskem

Evropská unie před spuštěním nové trasy dokázala dovážet 72 miliard kubických metrů zkapalněného plynu. Od úterka se tento objem zvýší na 210 miliard, čímž se Evropa dostává asi na polovinu současné spotřeby plynu.

Zhruba polovinu evropské spotřeby plynu zajišťuje Rusko, následuje Norsko a poté kumulovaný dovoz zkapalněného plynu LNG. Nejvíce lodí s plynem do EU mířilo z Kataru, Nigérie, Alžírska a USA.

„Při dodávkách plynu do Evropy máme ambici soupeřit o první místo s Ruskem,“ vyhlásil už loni americký prezident Donald Trump po setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách.

USA dnes dokáží zkapalnit asi 28 miliard kubických metrů zemního plynu a do roku 2023 tento objem vyroste na 80 miliard. Zároveň v rozmezí let 2017 až 2023 celosvětový trh se zkapalněným plynem naroste z 391 miliard na 505 miliard kubických metrů.

Slovensko přepisuje historii

„Jsme svědky historické události a doufám, že nový plynovod posílí obchodní vztahy i mimo energetickou oblast,“ dodal Šefčovič.

Americký prezident už dlouho vyhrožuje zvýšením cel na evropské automobily, mluví až o 25 %. Předpokládá se ale, že spuštění miliardového byznysu by mohlo zastavit vyostření obchodní války s Evropskou unií. Ke stejnému uklidnění situace došlo i loni, kdy předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dohodl zvýšení dovozu americké geneticky modifikované sóji.

Největší obchodní válka v současnosti zuří mezi USA a Čínou, kdy minulý pátek americký prezident uvalil cla ve výši 25 procent na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů. Obě mocnosti proti sobě zavádí odvetné kroky.

Nedávno média informovala, že Spojené státy i nadále zvyšují těžbu zemního plynu, která tak v loňském roce opět prudce vzrostla a dostala se na rekordní hodnoty. Čímž se zároveň zvyšuje i export plynu, který je vyvážen jak plynovody, tak i ve zkapalněné formě. Podle dat vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) v loňském roce těžba plynu v USA vzrostla meziročně o 11 %, což je nejvyšší zaznamenaný meziroční růst. Celkově hrubá těžba z ložisek dosáhla přibližně 1050 miliard kubíků za rok.