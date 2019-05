Danko si utahuje z opozice: Ti, kdo prý chtějí slušnější Slovensko, začali požírat sami sebe

„Byla jednou jedna opozice, která si s námi sedla za kulatý stůl, uznala, že námi prosazená opatření jsou skutečně efektivní a dobré pro lidi. Bohužel taková racionální opozice je jen čistá utopie,“ píše na začátek svého komentáře Danko.

Dále uvádí, že namísto uznání opozice radši zbytečně a bez důkazů osočuje a kritizuje, také vytváří napětí a vlastně jde sama proti sobě. „Jsou to přece lídři opozice, kteří křičí, že chtějí slušnější Slovensko. Ale jak toho chtějí dosáhnout, když se hašteří sami mezi sebou?“ pokládá si otázku předseda.

„Vždyť je to boj mezi Richardem Sulíkem a Miroslavem Beblavým. Požírat se navzájem začali ještě dříve, než byli schopní si sednout za jeden stůl a jednat. Tito páni donekonečna sepisují brožury a slibují to, co nemůžou splnit. Jistě, politický boj je součástí demokracie, ale vždy bychom měli myslet na ty, pro které to děláme. Pro běžné občany, pro naše děti, pro jejich budoucnost,“ odpovídá si Andrej Danko.

„SNS proto přináší opatření, kterými se snaží zlepšit životní úroveň Slováků. Za nás hovoří skutky. Také rekreační poukazy. Co jsme se naposlouchali kritiky. A dnes?“ pokračuje politik.

Andrej Danko říká, že dnes lze hrdě říci, že tento nástroj se promítl do zvýšeného zájmu o domácí turismus. Z údajů Statistického úřadu je zřejmé, že počet přenocování domácích turistů meziročně stoupl v únoru o 15 %. Podle něj to v praxi znamená, že díky rekreačním poukazům přibylo 105 tisíc přenocování. Politik uvádí, že to neznamená jen vyšší výběr DPH. Ale je to také více nakoupeného jídla, pohonných látek, jízdenek a suvenýrů. Díky tomu mají v hotelech pokojské, kuchaři a další pracovníci svojí práci. Zároveň to podle něj vytváří prostor pro nová pracovní místa.

„Zapomínat se nesmí ani na to, že tento příspěvek bez odvodového a daňového zatížení je možné použít na tábor pro děti. Mladým sportovním talentům zase pomohou sportovní poukazy. Zaměstnavatelé mohou už za měsíc dát zaměstnancům 13. plat ve výši 500 eur bez odvodů a daní,“ pokračuje politik.

Na závěr svého komentáře slovenský politik píše, že nápadů, jak pomoci Slovákům, mají na rozdávání.

„Nápadů, jak pomoci Slovákům, máme na rozdávání. Nejdříve chceme snížit firemní daně těm podnikatelům a živnostníkům, jejichž obrat je nižší než 100 tisíc eur ročně. Snížíme i DPH na zdravé potraviny a důchodci nebudou muset platit koncesionářské poplatky,“ píše Danko.

Dále přiznává, že tato opatření si musel v koalici tvrdě vybojovat, ale hrát může jen s těmi kartami, které má po volbách k dispozici.

„Je toho samozřejmě ještě hodně, co bych chtěl prosadit. Chci pomoci nejslabší části obyvatelstva, dětem, mladým rodinám, pracujícím. Na to však potřebuji víc, než jen chuť bojovat. Udělejme společně ze Slovenska úspěšný stát, ve kterém se nám bude dobře žít a na který budeme právem hrdí,“ ukončil svůj komentář Andrej Danko.

Slovenská národní strana (SNS) je politická konzervativní strana s národní orientací. Od roku 2016 je opět součástí vládních koalicí. Jejím předsedou je právě Andrej Danko. Na svých internetových stránkách se SNS definuje jako národně orientovaná, konzervativní, středopravicová strana, která se opírá o evropsko-křesťanské hodnoty.