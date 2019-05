„Hráli jako nikdy, prohráli jako vždy.“ Němci porazili Slováky, internet zuří

V Košicích zápas sledovala zaplněná aréna - 7 440 diváků.

Německo v posledních minutách předvedlo bláznivý comeback do zápasu a Slovensko tak velmi podobným způsobem ztratilo druhý zápas na domácím turnaji. Stejným způsobem Slováci ztratili i předchozí zápas s Kanadou, když rozhodující šestý gól Kanaďané vstřelili sekundu před koncem základní hrací doby. A včera jsme byly svědky nového dramatu s opět smutným koncem.

Slováci své naštvání vyjádřili na sociálních sítích, kde jasně dávají znát své rozhořčení z prohry.

„Škoda mohli jsme vyhrát,“ okomentoval uživatel Facebooku Tomáš Veselý.

„Je mi ho líto, všech je mi líto, jen nepochopím, proč dvě minuty před koncem stojí pět hráčů před bránou bez pohybu, to už dělají jen Italové, co dostávají 10 každý zápas, mohou si za to sami, peace,“ zlobí se Peter Makovinsky.

„Jediný hráč, co to dnes vážně s přehledem táhl, byl Sekera… Marinčin asi příliš chtěl… Ale určitě jsem čekal aspoň něco extra hokejové kromě gólů od prvního útoku…“ napsal Jan Petrak.

Mnozí z uživatelů však zůstali jen rozladění, na svůj tým naštvaní nebyli a navíc ho bránili před kritiky.

„Vám se to kecá lidi, ti kluci bojují. A vy je hned haníte a nadáváte jim, jací jsou lúzři? Nepochopitelné, ať to dopadne jakkoliv, po x letech hrajeme koukatelný hokej…“ vrhnul se na kritiky Luboš Šíšovský.

„Jak rychle se z milionu fanoušků stane milion nepřejících,“ píše Timea Angelovíčová.

„Toto je po velmi dlouhé době SLOVENSKÝ TEAM, který hraje!!! Máte ode mě velký respekt kluci. Děkujeme,“ ocenil tým uživatel David Dasty.

K zápasu se vyjádřil i hlavní trenér Slovenska Craig Ramsay.

„Jsem hrdý a každý by měl být na náš tým hrdý. Nikdo nemohl hrát s větší obětavostí. Nevyhráli jsme a to je odrazující. Ale to nic nemění: musíme udělat to, co musíme udělat,“ řekl Ramsey.

Slováci však ještě mají šanci na postup ze skupiny do vyřazovacích bojů, ale situace už nemají jen ve svých rukou a musí doufat v pomoc ostatních týmů. Tým trenéra Ramsayeho musí v základní hrací době porazit Dány, Francouze a Brity (což je vcelku dosažitelný úkol), musí celkem získat 12 bodů a čekat na zázrak hlavně od Kanaďanů. Pokud prohrají s USA a například ztratí body v souboji s Německem, pak Slováci ještě mají šanci, že se před ně v tabulce dostanou.

Slováci se už v minulosti stali mistry světa (2002), dvakrát navíc vybojovali stříbrné medaile (2000, 2012), slovenský tým také získal jednu bronzovou medaili (2003).

V dalším zápase se Slováci utkají s Francouzi 17. května.

Česká reprezentace by měla hladce postoupit do vyřazovacích bojů, ačkoliv ve svém třetím zápase prohrála s Ruskem (0-3), předtím porazila Švédsko (5-2) a Norsko (7:2). Ve skupině české hráče kromě Švýcarska čekají už jen slabší soupeři, se kterými by si Češi měli poradit. Další utkání české hokejisty čeká dnes od 20:15 s Lotyšskem.