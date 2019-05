Pellegrini řekl, co nikdy neodpustí Kiskovi

„Nechrání dobré jméno naší země, naopak poškozuje zahraniční jméno SR, a to nikdy nebudu tolerovat, a to mu ani nikdy neodpustím, že se takto jako hrdý Slovák chová ke své vlastní zemi,“ prohlásil premiér.„Zdá se, že náš pan prezident začíná povyšovat své politické ambice nad zájmy země,“ dodal.

Připomněl ale, že se jejich názory s prezidentem Kiskou nerozcházejí v zahraničněpolitické orientaci Slovenska, protože oba souhlasí s ukotvením země v EU a NATO. Neshodují se však v pohledu na vnitřní politiku. Uvádí portál.

„Tam, kde se s panem prezidentem absolutně rozlišujeme a neshodneme se, je vnitřní politika. V posledním období jsme ve více případech svědky, že se vnitřní politika stále více promíchává i se zahraniční,“ uvedl s tím, že do vnitropolitických záležitostí se nemá zatahovat zahraničí.

Premiér už dříve kritizoval Kiskovy vyjádření, které poskytl zahraničním médiím.

Dříve v rozhovoru pro německé noviny Kiska prohlásil, že pokud se někdo podívá na propojení organizovaného zločinu s politiky, tak to skutečně vypadá tak, že Slovensko je mafiánský stát. A to nehledě na členství v Evropské unii.

Pellegrini dodal, že Kiska systematicky představuje vlastní zemi v těch nejhorších barvách.

„Skutečnost, že pan prezident nikdy nebyl přijatý na nejvyšší úrovni a nikdy nejednal s velkými ekonomickými hráči, svědčí o tom, že pan prezident nepochopil úlohu, která mu z jeho funkce vyplývá. A tou je důstojná reprezentace naší země a upevňování jejího dobrého jména před zahraničními partnery,“ prohlásil Pellegrini.

Kiska následně na sociální síti reagoval, že nemůžeme zavírat oči před propojením mafie se státem.

Podobný názor na prezidenta Slovenska dříve vyjádřil také publicista Juraj Hrabko.

„Neznám žádného jiného prezidenta, který by se stejně jako Andrej Kiska snažil vytvářet špatnou pověst Slovenska v zahraničí. I proto jsem tam vsunul ten stranický úhel pohledu. Připadá mi to tak, že pan Kiskaříká, že všechno je špatné a nanic, a že já jako straník přijdu a vše vyřeším. Zdá se mi, že míří vysoko, ale z vysoka spadne a bude to bolet,“ uvedl Hrabko.

Podle něj takovou radikální rétoriku v zahraničí neukazoval ani Michal Kováč, ani Ivan Gašparovič a ani Rudolf Schuster.