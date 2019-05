Jsem červený tank, ten se nedá zastavit. Blaha v parlamentu okomentoval přestřelku s Pellegrinim kvůli EU

Předseda Výboru Národní rady (NR) SR pro evropské záležitosti Ľuboš Blaha nedávno uvedl, že představitelé EU jsou lůzři a EU je organizace, která nenávidí lidi. To se však nelíbílo slovenskému premiérovi Peterovi Pellegrinimu, který na jeho slova okamžitě reagoval. A jak odpověděl Blaha?

Pellegrini již dříve uvedl, že by se Blaha na adresu Evropské unie neměl tímto způsobem vyjadřovat. Podle jeho názoru by se měl takových vyjádření zdržet, jelikož jsou dle něj přes čáru.

Sám Blaha pak na svém Facebooku zveřejnil post, v němž píše, že jej celý den otravují novináři, kteří po něm požadují reakci na kritiku Pellegriniho . Podle něj se ale celá jeho reakce dá shrnout do jedné fotografie – úsměv od ucha k uchu.

Při této příležitosti navíc slovenský politik píše, že všem děkuje za reklamu.

„Samozřejmě, že mě těší, že moje fanouškovská stránka získala ve večerním zpravodajství v každé televizi luxusní prostor. A zcela zdarma. Takovou reklamu na své statusy jsem snad ještě neměl – víc mi snad nepomohlo ani to, když moji knihu začali bojkotovat knihkupectví. Perfektní, drahouškové,“ poznamenává Blaha.

Dle jeho mínění je navíc na celé věci nejkrásnější to, že se z toho těší „sluníčka“. Podle něj „bouchají šampaňské, skandují na počest předsedy vlády, na síti jsou vidět antiblahovské mexické vlny“.

„A přirozeně – nebudu Petera veřejně komentovat. Pokud budu mít potřebu mu něco vzkázat, zvednu telefon. Ale jedno vím jistě, přátelé. Don´t worry – Blaha je červený tank, ten se nedá zastavit,“ píše závěrem.

Dnes ráno Blaha sdílel nový status, v němž žertoval, zda by neměl zvážit své působení v evropském výboru po takovém vystoupení.

Nutno zmínit také Blahův projev v parlamentu, v němž hovořil mimo jiné i o zahraniční politice Slovenska. Ve své řeči například označil Spojené státy za hrozbu pro mír, kdežto Rusko je dle něj naopak garantem světového míru, a to jak v otázce Íránu, tak v otázce Venezuely.

V proslovu se zmínil také o EU, migraci či globalizaci. Vyzdvihl zejména to, že si Slovensko zachovalo vlastní postoj v otázce migrace. Uvedl však, že největším škůdcem je prezident SR Andrej Kiska, který o své zemi v zahraničí tvrdí, že je mafiánským státem. To je dle něj naprosto dětinské a škodí to slovenské vlasti.