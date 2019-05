Neziskovka zveřejnila nominaci na Homofoba roku: Neúspěšní prezidentští kandidáti či zástupci církve

Jak informoval ředitel ILP a spoluzakladatel Duhového PRIDE Peter Weisenbacher, cena byla vyhlášena u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, který se slaví dne 17. května.

Kromě Štefana Harabina a Roberta Mistríka zařadila daná neziskovka mezi nominované i tři zástupce církve. Konkrétně se jedná o trnavského arcibiskupa Jana Orosche, košického eparchu Milana Chauturu a kněze Mariána Kuffu, který je nominován již potřetí.

Kandidáti byli mezi nominované zařazeni na základě svých výroků. Podle Weisenbachera totiž medializované výroky známých osobností hrají důležitou roli ve vnímání menšin společností. Posuďte sami, o jaké výroky šlo.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch si nominaci zasloužil větou: „Když k sobě cítí vztah lásky dva muži, mají se rádi a založí nějaké společenství, pak to není hřích – jak tohle může říct křesťanský katolický politik?“

Soudce Nejvyššího soudu Štefan Harabin byl zase nominován kvůli následujícímu výroku: „Není možné, aby na základních školách naše děti učili dva homosexuálové, což je v rozporu s ústavou.“

„Zdá se, že podobným scénářem chce někdo rozbít církev i u nás. A to pomocí útoků na církev a její představitele, na rodinu způsobem LGBT a také útoky na lidskou osobnost přes gender ideologii,“ prohlásil řeckokatolický biskup Milan Chautur, což bohatě stačilo k tomu, aby se také dostal mezi nominované.

Další neúspěšný prezidentský kandidát Robert Mistrík byl nominován kvůli tomuto prohlášení: „Jsem proti tomu, aby páry stejného pohlaví mohly adoptovat děti. Tyto děti si to nezaslouží, nemohou se k tomu vyjádřit a mohlo by to pro ně být v budoucnu velkým traumatem.“

A v neposlední řadě byl k nominovaným zařazen kazatel Marián Kuffa, a to kvůli následujícím slovům: „KGB či Gestapo mohly zasáhnout proti suverenitě státu podobně jako některé úřady, výbory či komise mezinárodních organizací. Dnes mají liberálové a genderisti výbor GREVIO.“

V minulosti v dané soutěži zvítězil například předseda Lidové strany Naše Slovensko Marián Kotleba či předseda Národní rady SR Andrej Danko, který si jako první cenu převzal.