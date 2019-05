To není photoshop! Národní kulturní památku Slovenska zabalili vlajkou EU před volbami do Evropského parlamentu (FOTO)

Silnou reakci vyvolaly na internetu fotografie a videozáběry kostela svatého Michala archanděla v Nitře pokryté vlajkou EU. A přestože látka byla již z kostela odstraněna a vysvětlení od autorů této akce uveřejněno, způsobilo to ještě více sporů.

„Symbolickou instalací“ nazval toto dílo na své stránce na Facebooku autor této akce předseda Křesťanskodemokratického hnutí Alojz Hlina. K zabalení kostela se přihlásila nadace Antona Tunega, v jejímž čele stojí politik KDH Ján Figeľ a kandidáti za KDH do europarlamentu Miriam Lexmannová a Ivan Štefanec. Cílem akce bylo podle politiků KDH upozornění na nebezpečí rostoucí síly extremismu a populismu v Evropě. Na stránce nadace na Facebooku bylo také konstatováno, že akce byla koordinována s majitelem kulturní památky a že úmyslně nepokryli věž kostela a kříž - symbol křesťanské víry, „která má být záležitostí osobní svobody a tolerance, do níž Unie nemá zasahovat, ale chránit ji“.

Politik Alojz Hlina upozornil na to, že vlajka EU je inspirována křesťanskou symbolikou: modrá je barvou Panny Marie a věnec z hvězd je jejím symbolem. V komentářích mu však bylo řečeno, že hvězdy na vlajce symbolizují sjednocené národy Evropy a modrá je barvou nebe.

Mezi negativními komentáři na sociálních sítích bylo také možné setkat se i s ironickými: „mnohé to zaujalo, je to viditelnější než letáky k volbám do EP z poštovních schránek“.

Organizátoři akce se omluvili těm, kterým jejich činnost mohla ublížit.