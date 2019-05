Už žádný „my národ slovenský“. Nová maďarská strana na Slovensku chce změnit preambuli ústavy

Podle politika je v preambuli Ústavy SR nutné nahradit slova „my národ slovenský“ na „my občané Slovenska“.

„Strana Maďarské fórum nechce rozdělovat, ale chce voliče Maďary a maďarsky cítící voliče spojovat. Chceme lepší Slovensko a víme, že Slovensko lepší zemi a lepší vládu bez Maďarů a maďarské menšiny mít nebude,“ prohlásil Simon.

Kromě toho strana vystupuje i za změnu územního členění Slovenska tak, aby nezvýhodňovala postavení maďarské menšiny. Simon dále uvedl, že považuje za důležitý i rozvoj venkova.

„Pro existenci a zachování naší menšiny považujeme prosperující venkov za základ,“ uvedl.

Kromě toho zdůraznil, že Maďarské fórum odmítá spolupráci se stranami Směr-SD, SNS a ĽSNS.

Vůči této straně se však skepticky vyjádřil předseda Most-Híd Béla Bugár.

„Je to uražený pan poslanec, který si rychle udělal politickou stranu a nyní se snaží někde etablovat. Počítá s tím, že dojde k nějakému spojení maďarských politických stran a on tam také bude. Ale já si myslím, že to nehrozí,“ řekl pro agenturu SITA.

Simon je slovenský politik maďarské národnosti. Dříve byl členem a místopředsedou strany Most-Híd. V letech 2002 až 2006 působil jako ministr zemědělství ve druhé vládě Mikuláše Dzurindy a později i v letech 2010 až 2012 ve vládě Ivety Radičové.

Stranu Maďarské fórum ministerstvo vnitra zaregistrovalo v únoru tohoto roku.