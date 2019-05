Hrnčiar razantně o Matovičovi: Tento daňový podvodník a nebezpečný šašek opět všechny podvedl

To, co Igor Matovič v poslední době předvádí, nenechalo primátora chladným. V úvodu dlouhého příspěvku, který nese název Daňový poplatník opět podvedl Slovensko, proto politik píše:

„Nejprve vystoupil s heroickou promluvou, jak nás Amerika zatahuje do chaosu, a proto potřebujeme silnou Evropu. A že tedy, aby byla silná, osobně povede kandidátku OĽaNO do eurovoleb. Pokud uspěje, mandát europoslance si nepřevezme. Pokud však nezíská alespoň 50 tisíc kroužků, skončí i jako poslanec v Národní radě SR. Nyní ale pochopil, že celému jeho rozbitému hnutí hrozí debakl a 50 tisíc hlasů nedostanou ani dohromady. A protože ke svému cirkusáctví plnému zloby zoufale potřebuje kulisy v podobě parlamentu, dnes z kandidátky zbaběle utíká, jen aby si zachránil poslanecký mandát.“

Hrnčiař k věci dále dodal, že Matovič má ještě tu drzost vydávat celou věc za státnické rozhodnutí. Poukazuje také na to, že své místo na eurokandidátce poskytuje Romovi, který má údajně kompenzovat očekávaný dobrý výsledek kotlebovců.

Místopředseda NR SR se také zmínil o tom, že on sám se v roce 2014 vzdal poslaneckého mandátu v Národní radě, protože to považoval za férové vůči voličům. Vysvětluje to tím, že tehdy odešel ze strany, na jejíž kandidátce mandát získal. Netajil se ani tím, že mnozí jeho kolegové si v té době ťukali na čelo, že se připravuje o účast v nejsledovanější politické aréně. Hrnčiař však dodal, že to pro něj byla otázka principu a cti.

„Tento daňový podvodník a nebezpečný šašek dá nejprve veřejný příslib lidem, nacpe se na billboardy a potom, jako obvykle, všechny podvede a tváří se přitom patřičně vznešeně. A to má být, kolegové z opozice, součást vaší plánované „stabilní“ vlády? Je mi líto každého, kdo na tohoto patologického lháře zůstane politicky odkázán,“ dodal v závěru příspěvku.

Hrnčiař narážel na kauzu, která vypukla kolem Matoviče. Ten totiž ke konci února, tedy na poslední chvíli, oznámil, že stane v čele kandidátky za danou stranu do Evropského parlamentu. Tehdy své rozhodnutí zdůvodnil velkou změnou mezinárodní politiky, která se udála po tom, co k moci nastoupil americký prezident Donald Trump.

Nyní už je ale všechno jinak. Dnes totiž tento politik na tiskové konferenci oznámil , že odstupuje z kandidatury do europarlamentu za OĽaNO , a to ve prospěch bývalého zmocněnce vlády pro romskou problematiku Petra Polláka.

„Prosím všechny voliče, kteří mi chtěli dát svůj hlas, aby kroužkovali Petra Polláka. On je nejlepší reakcí na extremismus,“ vysvětlil své počínání Matovič s tím, že dnešní doba je mimořádně vážná a je třeba umět dělat odvážné kroky.

Matovič se totiž obává, že po zveřejnění výsledků eurovoleb Evropu zaplaví novinové články o tom, že na Slovensku zvítězili fašisté. Uvádí se, že samotný Pollák rozhodnutí Matoviče vnímá pozitivně.

„Pokud mi lidé projeví důvěru a získám mandát europoslance, budu se snažit hájit zájmy všech národností v Evropské unii,“ dodal.

Nutno podotknout, že volby do EP se u našich sousedů uskuteční v sobotu 25. května a Slováci budou volit celkem 14 europoslanců.