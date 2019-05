Na Slovensku útočil medvěd! Víte, jak se bránit?

Napadených důchodce Milan Lysý měl štěstí, vyvázl pouze se škrábanci. Myslivci ale občany nabádají ke zvýšené ostražitosti.

Milan Lysý celou událost portálu Noviny.sk popsal, domníval se, že ve křoví je vysoká.

© Fotolia / Seread Důchodce odrazil útok rozzuřené medvědice holýma rukama

„Asi deset metrů ode mě jsem slyšel nějaký lomoz. Myslel jsem si, že je to vysoká zvěř. A najednou proti mně vyběhl medvěd,“ popisuje celou událost napadený muž.

Ze slov oběti vyplývá, že celá událost byla otázkou několika sekund, proto neměl šanci na útěk. Zachoval se tedy učebnicově.

„První reakce byla, že jsem hned skočil na zem a zakryl jsem si krk a hlavu. Medvěd byl na mně, cítil jsem, že mě trhá, bručel,“ popisuje nadále extrémní situaci Lysý.

„Hra“ na mrtvolu se vyplatila. Medvěd svoji oběť nehryzal, ale drápal ho tlapami. Milan Lysý stále ležel ve stejné poloze a medvěd po chvilce sám odešel.

„Zůstal jsem ležet, pomalu jsem vstal, necítil jsem bolest. Měl jsem roztrhanou větrovku,“ uvedl na závěr Lysý.

Celou událost okomentoval i předseda mysliveckého sdružení Bojnice Josef Hatvayi, který uvedl, že v okolí Bojnic žije více medvědů. „Je tady medvědice s mladými a asi tříletý samec, asi útočí on,“ říká předseda.

V lesích u Šútovce nejsou setkání s medvědy žádnou novinkou. Podle předsedy myslivci vídají medvědy v místních lesích pravidelně. Samotný předseda je dokázal i nafotit. Uvedl také, že on sám se s medvědem také několikrát střetl. „Medvěd na mě vystartoval, řval a já jsem utekl,“ přiznává Hatvanyi.

Medvědi se v poslední době vyskytují i v České republice, především v Beskydech. V polovině května došlo ke třem útokům medvěda na hospodářská zvířata, ke všem událostem došlo na území Nýdku a Vendryně v podhorské části Slezských Beskyd.

„Současné medvědí škody ve Slezských Beskydech svědčí o tom, že podobně se chovají i jiní mladí medvědi a že k těmto škodám bude pravděpodobně docházet i v budoucnu,“ poznamenala Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

V souvislosti s těmito útoky František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR uvedl, že v Beskydech může být pět medvědů.

„I když se medvědice pohybuje většinou v lese, stále platí, že je to velké zvíře, které vyžaduje respekt. Prosíme proto obyvatele i návštěvníky Beskyd, aby se medvědici nepokoušeli najít, nepřibližovali se k ní a zároveň nenechávali v okolí lidských sídel odpadky, které by ji mohly lákat. A zároveň platí, že medvěd je zvíře, které do zdejších lesů patří, stejně jako rys a vlk. Na tom, že se zde pohybuje, není nic výjimečného, počet medvědů v oblasti Beskyd se v současnosti odhaduje na dva až pět,“ uvedl odborník.

A víte, jak se chovat, když už na medvěda v lese narazíte?

© AP Photo / David Zalubowski Bývalý československý hokejový útočník odpověděl kritikům Jágra: Nevidí, že se stará třeba o 25 lidí, o jejich výplaty

Určitě před medvědem neutíkejte na strom ani nikam jinam, i když se to nezdá, medvědi běhají rychleji než vy a šplhat umí také! Je-li situace klidná, poskytněte medvědovi únikovou cestu – stůjte klidně, nedívejte se mu do očí a odvraťte se, ale nenápadně ho sledujte, ať víte, co se děje. Klidným hlasem mluvte a pomalu ustupujte, zkuste upustit část oděvu, mohla by medvěda upoutat.

Všichni máme v hlavě, že musíme dělat mrtvého, ale to platí jen u některých druhů medvědů (např. Grizzly), naopak medvěd černý se klidně zakousne i do „mrtvoly“. Chraňte si šíji a doufejte, že medvěd ztratí zájem.

Medvědi jsou nejvíce nebezpeční v době, když chrání mládě. Když na vás medvěd v této situaci zaútočí, musíte se bránit. Ustupujte, mávejte rukama a dělejte velký hluk. Pokud vás napadne, zaútočte na jeho oči nebo čumák.