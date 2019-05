Slovenská moderátorka vytočila muslimy a byla napadena

Modelka se v sobotu zúčastnila svatby své kolegyně Jasminy Alagič a rappera Rytmuse a poté odcestovala s kamarádkou na dovolenou do Maroka. Zde se ale odehrála nepříjemná situace, o které informovala své sledující na Instagramu. Moderátorka nerespektovala muslimské zákony a byla fyzicky napadena.

V celé zemi platí nyní velmi přísná pravidla, protože zde probíhá období Ramadánu. Během svátku drží věřící půst a nesmí jíst ani pít nebo se přiblížit ke svým manželkám a manželům. Doporučuje se také zdržet se všech nereligiózních projevů, smyslových vzrušení a rozptýlení, vyvarovat se hněvu, pomluv, vulgární mluvy, lží, závisti a ostatních nectností. Toto období je také časem k urovnání sporů a špatných vztahů. Ramadán je obecně nazýván měsícem radosti a má být obdobím, kdy se věřící navštěvují, jsou k sobě laskaví a vlídní.

Když se ale Dominika po příjezdu se svou kamarádkou vydaly do centra města Marrakéš, čekala je tam nepříjemná zkušenost. V zemi totiž platí pro ženy v tomto období přísná pravidla. Některé země se v rámci zachování cestovního ruchu snaží turistům přizpůsobit, nemusí to ale platit vždy.

„Není to legrace, je třeba respektovat zemi, ve které se nacházíte, a my jsme to bohužel neodhadly,“ uvedla jinak vždy veselá a pozitivně naladěná moderátorka a popsala nepříjemný zážitek, na který obě dívky zřejmě do konce života nezapomenou. „Dostala jsem po tlamě,“ vyjádřila se bez cenzury moderátorka prostřednictvím krátkého videa na sociální síti. „Vydaly jsme se do starého města v šatech. To byla samozřejmě absolutně naše chyba. Ale měli jsme tu smůlu, že jsme narazili na pána, kterému se ten náš outfit nelíbil. Jemně mi tak střelil,“ přiznala se Dominika.

V různých zemích existují jiná pravidla. I když pro nás je zcela nepřijatelné, aby muž fyzicky napadl dívku nebo ženu na veřejnosti, v muslimských zemích jsou zcela jiná pravidla. Zákony v muslimských zemích jsou opravdu přísné a v některých případech může člověka také zadržet tamní policie.

Ducová se po tomto incidentu vrátila zpět do hotelu a převlekla se do zahalených šatů, bez kterých už na ulici vyjít neplánuje. „Pro všechny ženy, které se chystáte sem, opravdu respektujte pravidla oblékání a dávejte si pozor. Je to nádherné, ale zároveň i trošku nebezpečné,“ varovala ostatní turistky Ducová.

Nebezpečí potvrzuje třeba loňský případ, kdy v Maroku byla nalezena těla dvou turistek, Dánky Loise Vesterager Jespersenové a Norky Maren Uelandové, bez hlavy. Internetem kolovalo video, na kterém je údajně zabíjí. V kauze byli zatčeni čtyři podezřelí, pak marocké tajné služby zadržely dalších devět lidí, kteří byli na údajné vrahy napojeni.