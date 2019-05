Pomohl či nepomohl EP spotřebitelům? Slovensko a ČR si zvolily odlišné způsoby boje proti dvojí kvalitě potravin

Slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná a poslankyně NR SR za SNS a členka Výboru NR SR pro zemědělství a životní prostředí Eva Antošová dnes v průběhu brífinku okomentovaly novou směrnici.

„Je třeba jasně říci, že dvojí kvalitě odzvonilo. Schválená směrnice definuje dvojí kvalitu jako klamavou obchodní praktiku a umožňuje udělit tvrdé sankce až do úrovně 4 % z obratu. To se u některých firem může vyšplhat až do milionů eur," řekla.

Teď by měly mít potravinové a nepotravinářské výrobky zakoupené na Slovensku stejné složení jako v jiných zemích EU. „Méně masa nebo kakaového prášku v čokoládě, méně přírodních látek, hodně chemie, éček. Taková je dnes realita v mnoha potravinách proudících na náš trh. Poslanci Evropského parlamentu však podobným praktikám dali červenou. Podle nového nařízení by měla mít zmrzlina nebo kuřecí nugety koupeny v našich obchodech stejné složení jako v Itálii nebo v Rakousku," řekla Eva Antošová.

S rozhodnutím Evropského parlamentu však nejsou spokojení všichni slovenští politici. Ještě v pondělí Robert Fico na tiskovém brífinku uvedl, že dvojí kvalita produktů v EU nadále existuje, nekalé praktiky pokračují, což je pro budoucnost EU mimořádně nebezpečné.

„Může za to zejména množství legislativních výjimek ve schválené směrnici o nekalých obchodních praktikách na vnitřním trhu EU. Ty umožňují obchodníkům pokračovat v nekalých praktikách bez větších potíží," řekl Fico.

Eva Antošová v reakci na vyjádření Roberta Fica uvedla, že směrnici je třeba vnímat jako konsenzus 28 zemí EU a bez jejího přijetí by na tom byla EU výrazně hůře.

Čeští politici však nebyli tak pozitivní a v pondělí česká vláda schválila novelu zákona, která má v ČR zakázat prodej potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v Česku a v jiných evropských zemí. Podle návrhu ministerstva zemědělství by za porušení měla hrozit pokuta až 50 milionů korun. Novela by měla také zvětšit pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) či rozšířit možnost označit potravinu za českou.

Nicméně na přísná pravidla, k nimž se Česká republika uchýlila, Slovensko ještě není připraveno a slovenská vláda zatím neplánuje přijímat zvláštní zákon, který by řešil dvojí kvalitu potravin. Matečná tvrdí, že zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodě stačí.

„Pokud se však ukáže, že je český zákon, který tam nedávno přijala vláda, účinnější a pokud se obchodníci u nás neumravní v otázce dvojí kvality, přitvrdíme náš zákon," uvedla Matečná.

Nová dubnová směrnice EP

Směrnice, která byla přijata Evropským parlamentem v dubnu 2019, má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí.

Hlavním přínosem novely je poskytování spotřebiteli transparentnější informace o mechanismu zpracovávání nabídek na online trzích a v internetových srovnávacích službách (například Amazon, eBay, Airbnb nebo Skyscanner). Nová směrnice se rovněž zavazuje informovat spotřebitele o tom, od koho výrobky či služby kupují.

Právní úprava se věnuje i problematice dvojí kvality potravin, ale v praxi nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, a právě to kritizuje řada politiků. Někteří to však stále vidí jako šanci.