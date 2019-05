Mafián Černák uznal, že se podílel na přípravě vraždy Volzové

„Jsem vinen,“ řekl Černák.

© Depositphotos / Maxxyustas Soud rozhodl o podmínečném propuštění Mikuláše Varehy

Kaštan byl jeho společník ve firmě a spolu s Lalisem páchali trestnou činnost. Pavla Ruska osobně poznal setkání v Banské Bystrici, když si přišel objednat vraždy.

Rusko mu prý řekl, že má problém se společnicí paní Volzovou. Tehdy Černák poprvé slyšel toto jméno.

„Řekl, že je to taková choulostivá věc. Že by to chtěl udělat tak, jak jsme to udělali s panem Bachledou. Byl jsem překvapen, odkud má tyto informace,“ dodal Černák.

Pak prý pokračovali v objednávce likvidace Volzové.

Černák se spolu s Janem Kanem později přihlásili na policii, protože na ně byl vydán zatykač.

Prokuratura zažalovala čtveřici za přípravu vraždy Volzové, kterou si měl objednat Rusko. Volzová a Rusko byli společníky na TV Nova a měli mezi sebou neshody.