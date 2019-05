„Velmi vzdálené každodennímu životu lidí.“ Slovensko má nejmenší zájem o volby do Evropského parlamentu v EU

Brusel bije na poplach: Od roku 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, procento Evropanů, kteří se jich účastnili, prudce klesá. Nejvíce lhostejní se ukázali být Slováci.

Mnozí odborníci doufali, že po Lisabonské smlouvě, která zesílila pravomoci parlamentu EU, budou Evropany více zajímat volby. Statistiky však ukazují opak.

Podle údajů Evropského parlamentu k evropským volbám začalo přicházet méně a méně obyvatel úplně ve všech členských státech EU. A dokonce i v Belgii, kde je stanovena pokuta za neúčast, statistika stejně klesá.

Nejmenší procento má Slovensko: Na poslední volby v roce 2014 přišlo pouze 13,05% Slováků (v roce 2009 také Slovensko vykázalo nejnižší výsledek - 19,64%).

Docentka evropské politiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě Olga Gyárfášová okomentovala pro Guardian nezájem Slováků o evropské volby a uvedla, že členství v EU je vnímáno jako „velmi vzdálené každodennímu životu lidí“.

Navíc posledních 15 let jen málo rozdělovalo hlavní politické strany EU. „Donedávna existoval politický konsenzus ohledně evropské integrace,“ dodala Gyárfášová. „Takže ani politické strany nesoutěží, nezastupují se. V důsledku toho kampaň nebyla příliš viditelná nebo velmi silná.“

Navzdory tomu, že průzkumy ukazovaly, že volby v roce 2019 navštíví větší počet voličů, mnozí politici tomu nevěří. Guardian píše, že parlament má poprvé to, co nazývá „pozemní hra“: Kampaň na podporu voleb prostřednictvím internetu za účasti 300 000 lidí z členských států. Úředníci se domnívají, že 25 000 až 30 000 z nich aktivně propaguje hlasování. Portál dodává, že před volbami se uskutečnilo více než 2000 akcí.

Volby také podporovaly mezinárodni společnosti. Hudební aplikace Spotify vytvořila volební playlist a uživatelé aplikace Tinder Matchmaking dostanou připomínku o hlasování. Německý železniční operátor Deutsche Bahn také ve svém časopise pro cestující na dálkových vlacích představil 50 stran článků o Evropě a tento měsíc na Den Evropy rozsvítil berlínské centrální nádraží v barvách vlajky EU.

Volby do Evropského parlamentu na Slovensku proběhnou v sobotu 25. května. Čeští voliči si mohou vybrat ze dvou dnů: volby do EP v Česku začnou již zítra 24. května a budou pokračovat také v sobotu. V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, výsledky se očekávají 26. května večer.