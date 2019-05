Slovenský prezident Andrej Kiska se vyjádřil k eurovolbám: „Mrzí mě jen potvrzení nárůstu síly extremistů.“

Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska v neděli na svém účtu na sociální síti okomentoval zveřejněné předběžné výsledky voleb do Evropského parlamentu. Podle jeho názoru chtějí lidé změnu.

„Již ve čtvrtých volbách po sobě (župní, komunální, prezidentské a nyní eurovolby) se ukazuje, že si lidé přejí změnu,“ napsal slovenský prezident.

Ve volbách do Evropského parlamentu na Slovensku dle předběžných výsledků zvítězila mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko, jejíž místopředsedkyní byla Zuzana Čaputová, v koalici se stranou Spolu. Ve svém příspěvku Kiska napsal: „Vítězství PS/SPOLU? Blahopřeji! Překvapení, ale vítězství nových lidí v politice nad starými politickými matadory je nejen inspirující, ale také velmi potěšující.“

Dále Andrej Kiska pogratuloval i ostatním stranám, které získaly mandát v Evropském parlamentu. Neměl však moc radost z toho, že i krajně pravicové strany se letos dostaly do EP.

„Gratuluji ostatním stranám, kterým se podařilo získat mandáty. Mrzí mě jen potvrzení nárůstu síly extremistů,“ dodal politik.

© REUTERS / Radovan Stoklasa/Files Kotlebovci ovládli volby do europarlamentu, alespoň dle preferencí studentů

Krajní pravicová Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby , která se v minulých volbách do Evropského parlamentu vůbec nedostala, se nyní podle předběžných výsledků umístí na třetí pozici, a to s výsledkem asi 12 procent.

„Čekají nás klíčové parlamentní volby, které, pevně věřím, překreslí politickou mapu Slovenska ve prospěch demokratických sil. Eurovolby ukázaly nejen to, že to jde, ale také, že si to lidé velmi přejí,“ uzavřel věc Andrej Kiska.

Na druhém místě se umístila strana bývalého premiéra Slovenské republiky Roberta Fica – SMĚR. Hnutí za posledních patnáct let vyhrávalo v parlamentních a evropských volbách, ale podle odhadů letos získalo jen 15,7 % hlasů.

Kromě stran PS/SPOLU, SMĚR a LSNS by v europarlamentu za Slovensko měli sedět i poslanci z KDH, SaS a OĽaNO. Slovensko má celkem 13 europoslanců z celkového počtu 751. Oficiální výsledky slovenská volební komise zveřejní v neděli pozdě večer, tedy po skončení hlasování ve všech státech evropské osmadvacítky.