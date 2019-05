„Cynismus a egoismus.“ Slovenská strana KDH se chce obrátit na soud kvůli výsledkům voleb do EP

Na Slovensku, stejně jako v ostatních zemích EU, probíhaly o víkendu volby do Evropského parlamentu. S výsledky voleb a následným počtem mandátů v EP však příliš nebylo spokojeno mimoparlamentní hnutí KDH, které nyní zvažuje, že se obrátí na Ústavní soud Slovenska.

Slovenský portál hnonline.sk informoval o tom, že Kresťanskodemokratické hnutí (KDH) tento krok zvažuje kvůli novele zákona o podmínkách výkonu volebního práva. Tu teprve v lednu schválil tamní parlament. Na pondělní tiskové konferenci o tomto záměru informoval místopředseda daného hnutí, Pavol Zajac.

„Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se za předsednictvo vyjádřil k jedné záležitosti, která souvisí s eurovolbami. Volají nám naši členové, sympatizanti a lidé, a ptají se, jak je možné, že KDH skončilo v pořadí mezi politickými stranami čtvrté a před brexitem bude mít zatím jen jeden mandát, kdežto strana, která získala od občanů méně hlasů, bude mít mandáty dva,“ zahájil svou řeč Zajac.

Sám místopředseda uvedl, že jeho hnutí takové rozdělení mandátů považuje za nespravedlivý systém. Dodává také, že na něj již předem poukazovali různé politologové . Vše tak podle něj souvisí s narychlo přijatou novelou, kterou strana považuje za „patlanici“. A právě tato novela se nyní týká KDH.

Členům hnutí se na ní nelíbí zejména to, že se jeden ze zvolených slovenských europoslanců ujme svého mandátu až poté, co dojde k brexitu. Bojovat proti tomu chtějí hlavně proto, že se daná věc týká kandidátky KDH Miriam Lexmann. Právě ona se má ujmout mandátu až poté, co Velká Británie skutečně opustí EU.

„Po konzultaci s několika našimi odborníky zvažujeme, že se obrátíme na Ústavní soud,“ řekl Zajac.

K věci se vyjádřila také samotná poslankyně. Ta uvedla, že v současné době rozhodně nemůže říci, že netrpělivě čeká na brexit. Větší zájem totiž vidí v tom, aby k němu nedošlo.

„Pro nás je jednou z nejdůležitějších hodnot lidská důstojnost. A nespravedlivost a nevymahatelnost práva jsou jedním z největších ohrožení lidské důstojnosti ve společnosti,“ řekla s tím, že jí celá věc přijde nespravedlivá nejen vůči KDH, ale také vůči všem voličům, kteří očekávají spravedlivý výsledek voleb.

Lexmann ale nastínila i druhý pohled na věc: „Na druhé straně čtu situaci tak, že cynismus a egoismus vyhrává ve Velké Británii nad racionálním přístupem k této otázce.“

Hnutí dále podotklo, že pokud se rozhodne, že podnikne jisté právní kroky, pak to nebude souviset s tím, zda chce nebo nechce brexit, ale s tím, že se KDH snaží o to, aby byla do politiky vnesena slušnost a spravedlnost.

„Myslím, že listopadu budeme vědět, zda ten mandát získám nebo ne,“ reagovala Lexmann na to, kdy by mělo být o věci definitivně rozhodnuto.

Novela zákona

Slovenští poslanci danou novelu zákona, která pojednává o podmínkách výkonu volebního práva, schválili koncem ledna letošního roku. Z ní vyplývá, že pokud bude Velká Británie na počátku volebního období 2019 až 2024 členem EU, jeden ze zvolených slovenských europoslanců se až do termínu brexitu nebude moct ujmout svého mandátu. Vše souvisí s tím, že Slovensku má po odchodu Velké Británie z EU připadnout jedno z britských křesel.

Sobotní volby do europarlamentu na Slovensku skončily vítězstvím stran Progresivní Slovensko a Spolu. Druhý skončil Směr-SD a na třetí místo se dostala strana Mariana Kotleby – ĽSNS. Čtvrté místo patří KDH, páté SaS a šesté OĽaNO.