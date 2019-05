Mainstreamová média hlásají o segregaci v Trnavském kostele: Romská dívka měla sedět odděleně. Je to skutečně pravda?

Jako první o incidentu informovala matka jedenáctileté Lucii. Ta na internetu ve skupině „Zeptej se právníka“ popsala situaci, že rodiče dětí, s nimiž její dcera měla přijmout první svaté přijímání v Bazilice sv. Mikuláše v Trnavě, byli proti tomu, aby Lucia seděla spolu s ostatními dětmi. Doporučili tedy celé rodině, aby si sedla dozadu nebo aby Lucia přijala svaté přijímání individuálně.

Situaci se podařilo vyřešit díky předsedovi Trnavského kraje Jozefovi Viskupičovi. Jeho syn totiž ve stejný den v tomto kostele také přijímal svaté přijímání. Viskupič kontaktoval kaplana a řekl mu, že pro něj je takový příklad segregace nepřípustný a že by byl rád, aby kaplan souhlasil s tím, že bude dívka sedět společně s ostatními dětmi. Uvedl to na své stránce na Facebooku.

„Chci poděkovat kaplanovi sloužícímu mši, že když jsem se o situaci dozvěděl a informoval ho, že nemohu akceptovat, aby jedno dítě sedělo zvlášť… Souhlasil a ta holčička mohla sedět spolu s ostatními. Také jsem informoval katechety a mše proběhla důstojně, v pokoře a v božím chrámu, kde bychom si měli být a jsme si rovni,“ napsal Viskupič.

K osvětlení problému se okamžitě připojili zástupci liberálních sil. Živé vysílání z kostela na své facebookové stránce ve stejný čas vedl bratranec Jozefa Viskupiče, politik Igor Matovič a předseda hnutí OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Ve svém videu popsal tuto situaci jako neodpustitelnou.

„Podle mě je to katastrofální vizitka toho, jak jsme rasističtí a dokážeme ten svůj rasismus projevit až vůči takovému bezbrannému dítěti a na prvním svatém přijímáni,“ sdělil politik v průběhu živého vysílání.

Podle Matoviče je to důkazem toho, že mají proti čemu bojovat. Uvedl také, že je hrdý na to, že na svoji kandidátku dali dobrého člověka, dobrého Roma a odborníka Petra Polláka. Na konci svého videa vyzval k hlasování pro Petra Polláka. V ten den se na Slovensku konaly volby do Evropského parlamentu. Později, když byly zveřejněny výsledky hlasování, se ukázalo, že kandidát za hnutí OĽaNO a bývalý vládní zmocněnec pro romskou menšinu Peter Pollák, bude prvním romským europoslancem ze Slovenska.

Pouze některá média se, kromě hlasitých výroků o rasismu a segregaci na Slovensku, obrátila na druhou stranu konfliktu, tedy jmenovitě rodiče dětí, které se účastnily svatého přijímání. Deník Nový Čas cituje několik rodičů, kteří uvedli, že došlo k nedorozumění. Podle nich celá situace vznikla proto, že rodiče Lucii odmítli uklízet kostel v předvečer svatého přijímání, a také se nepodíleli na tom, co bylo pro tuto oslavu potřeba.

„Vůbec nejde o nějaký rasistický problém, jak se to vykresluje, vždyť nakonec tam bylo i jiné romské dítě. Vadilo nám, že holčička neprodělala přípravu jako naše děti,“ řekl otec jednoho z dítěte pro Nový Čas.

Matka romské dívky však tvrdí, že neměla tušení, že se rodiče budou finančně skládat, aby se připravily na první svaté přijímání, proto nezaplatila, cituje ji Nový Čas.

Farnost Trnava v oficiálním prohlášení na svých stránkách na Facebooku upozornila, že matka romského dítěte přišla na Římskokatolický farní úřad sv. Mikuláše požádat o to, aby její dcera mohla přistoupit k prvnímu svatému přijímání asi týden před slavností. Holčička, čtvrťačka, přitom pochází z jiné farnosti a z úplně jiné školy.

„Zasedací pořádek jí dal místo, na kterém měla sedět, ne kvůli diskriminaci, což důrazně odmítáme, ale protože se přihlásila pozdě a nezúčastnila se předtím příprav a nácviku,“ píše se v příspěvku.

Na konci své zprávy zástupci farnosti v Trnavě informovali o tom, že Kostel sv. Mikuláše v Trnavě každoročně poskytuje duchovní služby desítkám věřících Romů a nikdy s tím nebyly žádné problémy.