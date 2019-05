Sexy slovenská moderátorka Alexandra Orviská radí, jak si do léta vyšperkovat postavu. Sama je pro mnohé motivací

Slovenská moderátorka TV JOJ Alexandra Orviská má postavičku, kterou by jí mohla závidět leckterá žena. Nedávno se proto rozhodla, že se se svými fanoušky podělí o rady a tipy, jak dosáhnout vysněné postavy. Na internetu tak sdílela zajímavou výzvu!

Sama moderátorka, která si u svých fotografií na sociálních sítích mohla přečíst mnoho pozitivních komentářů na její postavu, prozradila, jak to s udržováním kondice má ve skutečnosti. I když ji mnohé ženy (a někdy i muži) obdivují a sklánějí ji jednu poklonu za druhou, ne vždy je všechno ideální.

Orviská totiž přiznala, že i ona patří mezi ženy, které jsou někdy neustále v jednom kole a na cvičení jí tak nezbývá moc času.

Na svém Instagramu se však podělila o tříměsíční tréninkový plán, který by měla zvládnout každá žena, která si vysnila lepší postavu. A prvním, a tím nejdůležitějším, krokem je vůbec se cvičením začít.

Velkou motivací pro své budoucí „cvičenky“ je právě Alexandra. Ta má totiž opravdu luxusní křivky a výstavní zadek i nohy. Stojí za tím však spousta dřiny v posilovně.

Pokud by si však někdo myslel, že je tato moderátorka jen kupa svalů, není to tak. Ač je její postava krásně vyrýsovaná, tato slovenská kráska si stále udržuje ženskost, něžnost a sex-appeal.

A jak zní její výzva a tréninkový plán? V první řadě je nutné říci, že se moderátorka zaměřila především na vypracovaný zadek a nohy. Právě tato část ženského těla totiž utváří dojem a ženy se tak díky pevnému zadečku a sexy nohám budou cítit sebevědoměji.

První rada krásné moderátorky tak zní, že je zapotřebí dělat komplexní cviky. Jedině tak totiž dámy dosáhnou souměrné postavy.

Tajemství tohoto cvičebního plánu spočívá také v pravidelnosti. Je totiž velmi důležité, aby lidé, kteří chtějí zhubnout, prováděli cviky pravidelně. Moderátorka uvádí, že chápe, že ne každý má možnost trávit kupu času ve fitness centru. Myslí si však, že 30 minut na cvičení si během dne dokáže najít každý. A nemusí vyrážet ani daleko – stačí si zacvičit v pohodlí domova. Vše je totiž jen o tom chtít a mít pevnou vůli.

Podle Orviské by tento dvanáctitýdenní plán neměl zahrnovat jen silové cviky, ale také kardio. Zde už je to na každém – může to být běh , bruslení nebo cyklistika. Důležité je být aktivní, ať už jde o jakýkoliv sport.

O samotné moderátorce je známo, že má akční povahu a velmi blízko ke sportu. Vyniká například ve wakeboardu. Stane se pro vás tato kráska insipirací a pustíte se do cvičení společně s ní? Doufáme, že ano!

Nejen slovenské celebrity makají na své postavě. I mezi českými kráskami se najdou ženy, které si jdou za krásným tělem. Příkladem je třeba modelka a bývalá Playmate ČR a SR Dominika Mesarošová. Ta poté, co porodila syna Eliána, dře v posilovně, aby byla zase krásná a sexy. Nutno říct, že za osm měsíců od porodu se jí podařilo dostat se zpět na svou původní váhu. A je to znát!