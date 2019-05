Americká obchodní komora poradila Slovensku, jak vydělávat o miliardu eur více. Budete se divit

Slovensko řeší, jak by se mohlo vypořádat s každoroční ztrátou a přijít si až na miliardu eur ročně navíc. O své rady se s danou zemí podělil výkonný ředitel Americké obchodní komory na Slovensku, Ronald Blaškovič, píší Hlavné správy.

Uvádí se, že celá věc spočívá v tom, že v současné době je u našich sousedů bez práce asi 100 tisíc Romů v produktivním věku. Tím, že není využit jejich potenciál, představuje ekonomická ztráta pro Slovensko zhruba 800 milionů až jednu miliardu eur ročně, což je asi 1 % HDP.

A co Romům vlastně brání ve vstupu na trh práce? Podle portálu jde o několik faktorů. Jednak je to nízká kvalifikace, druhak vysoká míra zadluženosti a často také špatný zdravotní stav, který vyplývá z jejich životních podmínek. Někdy však svou roli mohou sehrát i předsudky ze strany zaměstnavatelů a později i zaměstnanců.

Dnes se ve slovenském Popradu koná konference, které se účastní více než 50 představitelů firem zpod Tater. Akci pořádá Americká obchodní komora a věnuje se právě zmiňovanému tématu. Tuto konferenci s názvem Zaměstnávání sociálně vyloučených skupin: nevyužitý potenciál pro růst Slovenska, organizuje zmiňovaná komora spolu s nevládními organizacemi Člověk v tísni, Cesta ven a Karpatská nadace a zahraničními velvyslanectvími (USA, Kanada, Irsko, Nizozemsko).

Uvádí se, že cílem této konference je otevřít veřejnou diskuzi o marginalizovaných skupinách v regionu. Stejně tak by konference měla připravit pro veřejný a soukromý sektor doporučení, které umožní zjednodušit podmínky zaměstnávání lidí z marginalizovaných romských komunit na státní a regionální úrovni.

„Chceme inspirovat naše firmy v rámci Americké obchodní komory k tomu, aby se nebály podniknout kroky a dát Romům šanci na zaměstnání. Zároveň chceme zjistit, jak je možné, že v některých firmách a obcích to funguje, a jaká jsou doporučení pro to, aby to fungovalo i u ostatních,“ uvedl Blaškovič.

Portál v této souvislosti uvedl také dva příklady z praxe. Prvním z nich je obec Spišský Hrhov. Právě tam totiž již 17 let funguje obecní sociální podnik. Podle tamního starosty Vladimíra Ledeckého šlo v obci hlavně o to, že každý dostal šanci a drtivá většina se jí chytila, čímž se i posunula dál. „Objevili se i lidé, s nimiž je obrovský problém, ale takoví se najdou v každé populaci , ať už té většinové nebo menšinové,“ dodal k věci starosta obce, který si však myslí, že by takové podniky měly vznikat v každé obci.

Druhým a velmi dobrý příkladem jsou pak některé firmy pod Tatrami, kterým se podařilo Romy úspěšně a dlouhodobě zaměstnat.

Například společnost Whirlpool Slovakia začala s hromadným zaměstnáváním této skupiny obyvatel již v roce 2014. Její Senior HR manažer Jaroslav Grygar uvedl, že zaměstnávání Romů firma nepovažuje za specifický pokus, ale za přirozený proces, který se osvědčil. „Romové dnes tvoří v našem podniku pevnou a odpovědnou součást provozu,“ uvedl a dodal, že toho předcházelo hodně snahy a práce.

Na tomto „projektu“ se podílí i společnost Pasell Slovakia v Popradu , která Romy zaměstnává ve výrobě již deset let. Z celkového počtu 71 zaměstnanců z nich 29 tvoří zástupci romské obce. Ředitelka společnosti Zuzana Rošková dále upřesnila, že v jednom provozu je zaměstnáno dokonce až 96 % Romů. Uvedla, že tak dělají proto, aby dotyčným pomohli k normálnímu způsobu života.

„Samozřejmě, jsou zde jisté potíže – nevědí, že musí chodit dennodenně do práce, že musí plnit kvalitu, že musí plnit produktivitu,“ podotkla.

Americká obchodní komora byla založena v roce 1993 v Bratislavě jako nezávislá a finančně samostatná organizace, která je financována výhradně prostřednictvím příspěvků od svých členů. V září 2003 byla otevřena nová pobočka v Košicích, jejímž cílem je podpořit hospodářský rozvoj ve východoslovenském regionu. V současnosti patří Americká obchodní komora mezi nejaktivnější mezinárodní komory na Slovensku a její členskou základnu tvoří přes 331 mezinárodních a slovenských společností.