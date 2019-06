Slováci uvízli v Egyptě kvůli poškozenému letadlu

Dovolená 146 Slováků se trochu protáhla kvůli poškozenému letadlu. Lety do Bratislavy a Košic byly zrušeny a cestující zůstali v egyptské Hurghadě. TASR to potvrdila cestovní kancelář Sunflower Tours SK.

O situaci zpravodajskou agenturu informoval jeden ze slovenských turistů. Cestující měli po dovolené odletět zpět domů v pátek.

„Let nám zrušili a nemáme se jak vrátit na Slovensko,“ uvedl nespokojený turista.

Cestovní kancelář informovala, že cestující, kteří měli letět z Hurghady do Bratislavy, nakonec odletěli ve tři hodiny ráno a lidé vracející se do Košic odletí dnes ve 20.40 hodin.

Dodala, že všichni klienti mají zabezpečený hotel, ve kterém budou až do odletu.

O tom, jaké společnosti byl letoun, média neinformují.

Čeští turisté zažili před týdnem podobnou situaci. 26. května měli cestující odletět z egyptského Marsa Alamu zpět do Prahy, ale let byl zrušen. Tehdy šlo o společnost Smartwings. O události Tn.nova informoval jeden s turistů.

„V 18:35 byl odlet. Na tabuli jsme pak postupně sledovali, jak letadlo začalo nabírat zpoždění o hodinu, pak o další hodinu. Nakonec v půl jedné ráno za námi přišla obsluha letiště, že nikam nepoletíme, ale nemají k tomu žádné informace. Dále nám řekli, že nesmíme na letišti dál zůstat," uvedl klient cestovní kanceláři Exim Tours, která zajištovala výlet.

Podle mluvčí letecké společnosti Smartwings mělo letadlo technickou provozní závadu, která musela být opravena. Jeho posádka pak nemohla pokračovat dál.

„Technická podpora na letišti v Marsa Alam se snažila závadu, která se na letadle vyskytla odstranit, bohužel se jí to do doby, po kterou posádka může být ve službě (letová norma), nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí pro tento let zajistit náhradní posádku. Tu jsme do Marsa Alam vyslali i s technikem jiným letem," vysvětlila dříve mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.