Past od Danka? Inaugurace Čaputové narazila na nečekané komplikace

Inaugurace Čaputové se bude konat dne 15. června a nová prezidentka chtěla slavnostní večeři uspořádat v reprezentačních sálech Bratislavského hradu. Recepce se má zúčastnit přibližně 500 hostů, mezi kterými nebudou chybět velvyslanci, poslanci, ministři a další významní lidé.

Kancelář Národní rady, která má správu Hradu na starosti, však tým Čaputové překvapila, když jim sdělila, že ve stejný večer se má na tomto místě konat koncert šestadvacetiletého houslisty Filipa Jančíka. Ten, ačkoli ještě nemá podepsanou smlouvu o pronájmu, již vyprodal lístky.

„Mám příslib Národní rady SR a povolení k tomu, že v této době koncert organizovat mohu. Smlouva se musí podepsat nejpozději den před akcí a bude zveřejněna,“ prohlásil houslista.

Jančík, který bude hrát rockovou filmovou hudbu, si koncert organizuje samostatně a tvrdí, že mu úřady přislíbily na tento den prostory Hradu už v listopadu, zatímco Kancelář slovenského prezidenta podala rezervaci až 10. května.

Podle úředníků z Kanceláře Národní rady lze koncert zrušit i v případě, že by smlouva byla podepsána. Ta totiž běžně obsahuje ustanovení, podle kterého si pronajímatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě potřeby využití prostor pro státní nebo politické aktivity.

„V případě, že kancelář prezidentky vyjádří nesouhlas s jednáním jakékoliv události na Hradě v době konání recepce, žádné jiné akce se v této době v paláci a areálu Bratislavského hradu neuskuteční,“ uvedli v Kanceláři.

V tomto případě by ale houslista musel rychle shánět nové prostory pro asi tisícovku diváků. Přestože Kancelář Národní rada obdržela žádost o rezervaci na konání inaugurace až po žádosti houslisty, samotná kauza vypadá zvláštně, neboť jak mluvčí prezidenta Andreje Kisky vysvětlil, datum inaugurace vždy připadá na 15. června a ve smyslu ústavy ho není možné měnit.

„Kdyby (předseda Národní rady, pozn. red.) Andrej Danko méně jezdil do Ruska a více studoval anglosaské zvyky, vzpomněl by si na výraz „save the date“ a datum by jednoduše rezervoval pro stát a jiné plány,“ uštěpačně poznamenal portál Plus 7 dní.

Nová prezidentka se však rozhodla, že začátek svého úřadování nebude zahajovat konfliktem, a tak přenechala Hrad mladému houslistovi, zatímco slavnostní recepci přesunula do prostor neoklasicistní Reduty.

„Vzhledem k tomu, že se bude ve stejnou dobu konat koncert, po konzultaci s Úřadem pro ochranu ústavních činitelů a po interní poradě v rámci týmu jsme se rozhodli uspořádat recepci v prostorách Reduty,“ prohlásil mluvčí Čaputové Martin Burgr.

„Nová prezidentka je lidská, sociální a zrušit koncert umělci, jehož stát nikdy nepodpořil, proto, že pár stovek lidí se přijde na její inauguraci najíst, by asi nebyla nejlepší vizitka na začátek,“ vyjádřil se k rozuzlení celé kauzy sám houslista.