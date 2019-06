„Putin nutí Pellegriniho k výběru mezi západními spojenci a Ruskem.“ Bije na poplach stínový ministr obrany SR Naď

Včera mediálním prostorem proletěla zpráva o tom, že v Ruské federaci zvažují přijetí zákonu, kterým budou legitimizovat okupaci Československa v letech 1968-1991. Jde bezpochyby o další ze zbytečných a zejména záměrných provokací autoritářského režimu Vladimira Putina, na kterou je potřeba adekvátně a jednoznačně zareagovat diplomatickou cestou.

„Namísto toho, aby Slovenskou republiku adekvátně reprezentoval předseda vlády, ten se radši rozhodl, že se v Rusku pokloní Putinovi. Tomu Putinovi, který vede vojenské operace na Ukrajině, který schvaluje hybridní operace proti zemím EU a NATO, včetně Slovenska, a který chce aktuálně schválit zákon, že okupace Československa byla oprávněná. Jestli si někdo myslí, že ten termín, který dostal od Putina Pellegrini, je náhodný, silně se plete. Putin stanovil termín záměrně, ab si Pellegrini musel vybrat, a náš premiér mu s cílem předvolební fotky nejen s Trumpem, ale i s Putinem trapně a nezkušeně skočil na lep,“ uvádí na začátek stínový ministr obrany Jaroslav Naď ve svém stanovisku, jehož text zveřejnil dennikn.sk.

Podle ministra má tato ruská provokace však mnohem silnější reflexi ve slovenské domácí politice. V Portsmouthu ve Velké Británii 5. června 2019 a následně 6. června ve francouzské Normandii proběhnou oslavy 75. výročí vylodění spojenců v Normandii. Na tyto pro západní svět nejvýznamnější oslavy ukončení 2. světové války kromě jiných světových osobností dorazí i britská královna Alžběta II., britská premiérka Mayová, americký prezident Trump, německá kancléřka Merkelová, francouzský prezident Macron, australský premiér Morrison, z Česka premiér Babiš a dokonce i generální guvernér Nového Zélandu Reddy. Pozvánku na tyto významné oslavy dostal i slovenský předseda vlády Petter Pellegrini, ale ten se podle Nadě nepochopitelně rozhodl pro svou cestu do Ruska.

Naď dále uvádí, že Pellegrinimu je zjevně úplně jedno, že Slovensko bude mezi spojenci vypadat hodně špatně, když ho na oslavách 75. výročí vylodění v Normandii bude reprezentovat jen místopředseda vlády Richard Raši a premiér se bude bratřit s ruským prezidentem. „Je to velmi špatný signál,“ píše Naď.

Na závěr Naď píše, že premiér Pellegrini by měl cestu do Ruské federace odložit a vycestovat na oslavy do Velké Británie i Francie. Tak by se podle něj zachoval odpovědný a prozápadní lídr slovenské vlády, který si uvědomuje geopolitický kompas a slovenské hodnotové nastavení. Uvádí, že pokud to Pellegrini neudělá a po Dankovi se i on hluboce pokloní Putinovi, ukáže, že není nic víc než Fico 2.0 a další neodpovědný politik této zoufalé koalice.

Slovenská vláda ve středu odsouhlasila, že delegace vedená premiérem Petrem Pellegrinim 4. až 6. června navštíví Rusko. Návštěva proběhne na pozvání ruského předsedy vlády Dmitrije Medveděva, slovenský premiér by se při návštěvě měl setkat i s prezidentem Vladimirem Putinem.