Pellegrini se nabídl, že bude radit Čaputové. Ta souhlasila

V pořadu Pellegrini uvedl, že je připraven Čaputové radit, pokud o to bude stát.

„Možná na to stranické vybalancování, jsem také připraven jako předseda vlády, který zažil už ve Slovenské republice leccos, (pozn. a můžu) velmi rád pomoct. V případě, že bude mít zájem v něčem poradit. (…) Berme to s nadhledem, ale je to podaná ruka ke spolupráci,“ uvedl Pellegrini.

Čaputová nabídku přijala. Podle ní není nic lepšího pro zemi, než když spolu premiér a prezidentka spolupracují. Uvedla dále, že chce spolupracovat i s ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem (za Směr-SD). Proto odmítla pochybnosti o svém nadstranickém přístupu v oblasti výběru poradců. Čaputová dále nevyloučila ani konzultace se zvoleným europoslancem Michalem Šimečkem z koalice Progresivní Slovensko (PS) – Spolu-OD.

„Na zahraniční politiku a obranu budu mít pana poradce Bátoru, který pracoval v prezidentské kanceláři jako šéf odboru,“ dodala dále Čaputová.

Tento týden prezidentka hodlá oznámit, kdo bude v jejím týmu odborníkem na právní a sociální oblast.

V debatě si ale Pellegrini neodpustil útok vůči odcházejícímu prezidentovi Andreji Kiskovi. Vyčítal mu, že byl k jeho vládě v opozici a na svých cestách v zahraničí popisoval Slovensko jako mafiánský stát. Čaputová nato slíbila, že se bude vyjadřovat více umírněně.

„Je to velmi tenký led, na jedné straně být upřímný, otevřený, ale být i diplomatický, neboť moje tvář, mé jméno reprezentují Slovensko v zahraničí,“ poznamenala.

Čaputová se prezidentského úřadu ujme 15. června. V prezidentských volbách zvítězila ve druhém kole s 58 % hlasů a porazila tak místopředsedu Evropské komise pro energetickou unii Maroše Šefčoviče. Před tím, než oznámila svou kandidaturu, zastávala funkci místopředsedkyně strany Progresivní Slovensko.