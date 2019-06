„Neuhasitelný oheň naděje“ uhasl? Za slušné Slovensko opustil jeden z jeho lídrů

Na stránkách se uvádí, že Za slušné Slovensko neupřesnilo důvody, které Šeligu vedly k tomu, aby v dané iniciativě ukončil své působení.

Nicméně, z jeho vyjádření pro daný portál vyplývá, že se dotyčný chystá vstoupit do politiky.

„Jako mluvčí iniciativy Za slušné Slovensko jsem skončil proto, že jsme vždy měli mezi sebou vnitřní dohodu, která hovořila o tom, že pokud kdokoliv začne aktivně přemýšlet o větším politickém angažování se, tak se z iniciativy stáhne,“ vy své důvody odchodu.

Šeliga ovšem nechtěl podrobněji hovořit o tom, jaké konkrétní kroky chystá. „Chtěl bych vás požádat, abyste mi dali pár dní na to, abych řekl, jak bych chtěl dále pokračovat,“ uzavřel věc bývalý mluvčí iniciativy.

V této souvislosti dále dodal, že se mu z dané iniciativy, která byla založena v březnu roku 2018, vůbec neodcházelo lehce. Dotyčný ale již v minulosti přiznal, že o politice mluvil například se současným slovenským prezidentem Andrejem Kiskou, který zakládá vlastní stranu.

„Setkali jsme se tento týden a popovídali jsme se. Řekl mi, že něco plánuje, ale já jsem mu řekl, že dokud jsem v iniciativě Za slušné Slovensko, tak o tom nemůžeme ani dál hovořit, jelikož by to nebylo fér. Na to mi odpověděl, že si váží té upřímnosti. Byl to takový rozhovor, v němž jsme si nedali ani žádný deadline,“ uvedl Šeliga již na začátku dubna tohoto roku.

Už tehdy tedy Šeliga avizoval, že pokud bude chtít vstoupit do politiky, nejprve to oznámí svým kolegům z iniciativy Za slušné Slovensko.

Uvádí se, že by bývalého mluvčího měla na tomto postu nahradit Eva Lavríková.

„Naše iniciativa nikdy nebyla pouze o jednom člověku, ale jeho (Šeligy, pozn. red.) práce, odhodlání a hlavně osobní oběť bylo často tím, co celou iniciativu popohánělo kupředu, a proto můžeme vyjádřit jen velké díky za celé jeho působení v iniciativě,“ napsalo Za slušné Slovensko ve svém oficiálním stanovisku.

Dále pak dodalo: „Děkujeme za jeho, jak měl ve zvyku říkat, neuhasitelný oheň naděje a upřímnou víru v to, že Slovensko může být slušnou a spravedlivou zemí pro všechny.“

Nutno připomenout, že iniciativa Za slušné Slovensko vznikla po vraždě mladého novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, Iniciativa tehdy uspořádala masové protesty v Bratislavě i v jiných městech na Slovensku. Slušné Slovensko požadovalo konec Roberta Fica a Roberta Kaliňáka v jejich funkcích ve vládě, ale později se začalo vyjadřovat také k aktuálním politickým otázkám.

Nyní iniciativa uvádí, že ve svých aktivitách bude pokračovat i nadále. Soustředit se chce především na nadcházející parlamentní volby.