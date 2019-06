Harabin: ĽSNS je fašistická strana? Když EU toleruje Stepana Banderu na Ukrajině, tak kde je fašismus?

Harabin prohlásil, že se dne 1. července vrátí do soudcovského taláru. Poznamenal také, že důvěra, kterou mu dali občané ve volbách, ho vůči nim zavazuje. A proč mu vlastně dali tito lidé svůj hlas?

„Neboť jsem proti islamizaci Evropy a proti likvidaci tradiční křesťanské slovenské rodiny. Protože bych zabránil umístění amerických základen na našem území a nedovolil ani služebnictví Slovenska vůči mocnostem a bruselským elitám. A jelikož mě tato důvěra občanů zavazuje, tak je zapotřebí s tím něco dělat. Když se chtějí chránit před hrozbami, o kterých jsem se zmínil, nemohu to nechat jen tak. Existuje proto reálná platforma pro vznik politické strany s tímto programem,“ řekl.

Zatím však Harabin s potvrzováním informací, že se chystá do politiky, nespěchá. A dělá to, jak sám uvedl, z jednoho prostého důvodu.„Celý svůj život realizuji právní politiku prostřednictvím výkonu soudcovského povolání. Čili spravedlnosti. A hodlám v tom pokračovat. Nikdy nepolevím ze svých principů, včetně zásad, které jsem prezentoval v předvolební prezidentské kampani,“ konstatoval.

Také dodal, že kandidovat jako člen politické strany v příštích parlamentních volbách nehodlá. Věří však, že nová politická strana s programem, který si od něj osvojí, bude úspěšná.

Harabin se rovněž ohradil vůči radikálním změnám, včetně rušení mezinárodních smluv, které mu během prezidentské kampaně mnozí vyčítali.

„Zabránit porušování dohod, ne je rušit. Smlouva o EU nepojednává o diktátu příkazů a zákazů. Zakládající smlouva o NATO nemluví o agresi, ale o míru a respektování mezinárodního práva. Řekl jsem, že budu trvat na dodržování míru v rámci působení NATO. Budu apelovat na lídry členských států unie i aliance, aby dodržovali smlouvy. Aby se jejich porušování nestalo normou. Jak je možné, že německá kancléřka Merkelová otevře schengenské hranice a pozve miliony migrantů do EU? Vždyť to je trestuhodné. Porušila přece schengenské dohody. Jak mohla prohlásit, že neplatí dublinské úmluvy, podle kterých o migrantech musí rozhodovat jednotlivé členské státy EU? S takovým porušováním práva nesouhlasím,“ uvedl.

Neúspěšný prezidentský kandidát také promluvil o ústavní stížnosti, ve které poukazuje na mimořádně závažné věci týkající se falšování voleb. Podle Harabina jsou velké neshody mezi počtem vydaných volebních průkazů a počtem odevzdaných hlasů. Jak uvedl, až kolem 300 tisíc hlasů mohlo být falešných.

„Závažná fakta zjistil a potvrdil jeden člen Ústřední volební komise. Napsal to do zápisu. Volební dokumentace neobsahuje údaje o počtu vydaných volebních průkazů a dopsání „cestujících“ voličů. Komise poslala podnět ministerstvu vnitra, aby se to doplnilo do legislativy, čímž se zabrání podvodům,“ dodal Harabin.

Zároveň popřel, že by jeho stížnost byla jen účelová, protože ve volbách prohrál. Jak sám říká – nejde o Harabina, ale o atributy právního státu. Dalším porušením zákona podle něj byla zjevná volební korupce.

„Robert Mistrík se vzdal kandidatury ve prospěch Zuzany Čaputové. Zákon o prezidentských volbách říká, že každý kandidát může použít na kampaň limitované finanční prostředky, tudíž jejich výši nesmí překročit. Mistrík a Čaputová již v prosinci 2018 jednali o tom, že ten silnější v průzkumech se vzdá ve prospěch toho druhého. Prohlásili to veřejně. Nakonec před prvním kolem voleb udělali společnou tiskovku, na níž Mistrík prohlásil, že odstupuje, aby podpořil Čaputovou. Následně tak jím vynaložené finance posloužily v kampani ku prospěchu Čaputové. Žasnu nad takovou volební korupcí. Čaputová tím pádem překročila finanční limit. Uvědomte si, že pokud jsem prohrál, tak to bylo v souboji s ESET,“ vysvětlil svůj názor.

Závěrem se Harabin pozastavil nad návrhem ohledně rozpuštění ĽSNS. Prozradil také, jestli je tato strana z jeho pohledu opravdu fašistická.

„Když EU toleruje Stepana Banderu na Ukrajině, tak kde je fašismus? Vždyť v Kyjevě došlo k rehabilitaci válečného zločince Bandery,“ prohlásil.

Návrh na rozpuštění ĽSNS, pod který se podepsal i generální prokurátor Čižnár, je podle Harabina právní hloupost. Jak uvedl, není potřeba zakazovat politické strany prostřednictvím návrhu generálního prokurátora, ale je porazit v demokratické volební soutěži.