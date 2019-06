„Omluvte Šeligu, bratři Češi, nepochází ze SR, ale z Washingtonu.“ Blaha se omluvil za aktivistu na pražské demonstraci

Slovenský politik v úvodu svého rozsáhlého příspěvku píše, že nechce brát nikomu iluze, ale když si vzpomene na to, jak naposledy v Praze protestovalo přes sto tisíc lidí a zpívali Pravda vítězí, tak z toho byla největší rabovačka národního majetku v dějinách.

„K moci se dostali američtí poradci a z Čechů a Slováků udělali otroky pro své korporace v rozkradené kolonii. (…) Já jen, že ať taková sluníčkářská „pravda“ už raději nikdy nezvítězí. Ať zvítězí český národ. Nad liberální kavárnou,“ píše Blaha.

Hned na to však Blaha navazuje na účast slovenského aktivisty Juraje Šeligy, který u našich sousedů donedávna působil jako organizátor demonstrací Za slušné Slovensko. Právě Šeliga na akci vystoupil jako jeden z hostů.

„Omluvte Šeligu, bratři Češi, nepochází ze Slovenska, ale z Washingtonu,“ začíná svá slova Blaha.

Reagoval totiž na to, co Šeliga na demonstraci předvedl. „Stydím se za to, že je Andrej Babiš rodákem ze Slovenska!“ pokřikoval na Václaváku Šeliga, který v pondělí oznámil, že odstupuje z postu mluvčího dané iniciativy. Na to Blaha odpověděl následovně:

„Při vší úctě, pozvat si na pódium opičáka Šeligu, to může jen úplný idiot. Držím Čechům palce, aby si nenechali ukrást zemi.“

Předseda Výboru NR SR k samotným demonstracím dále dodal, že pokud ví, tak se o vládě rozhoduje ve volbách, nikoli na náměstí. Dodal přitom, že mezi jeho oblíbené české politiky premiér Andrej Babiš sice nepatří, ale přesto si nemyslí, že by o změně vlády měl rozhodovat rozběsněný dav na ulici.

Podle Blahy si totiž Češi sami ve volbách Babiše zvolili, i když moc dobře věděli o kauze Čapí hnízdo.

„Tomu se v demokracii říká šach-mat, milá sluníčka, a klidně si na pódium zavolejte vřískat i našeho paviána Stanka a nic to na věci nezmění. Češi nechtějí, aby vládla kavárna. Tečka,“ myslí si Blaha.

Slovenský politik neopomenul ani to, že s pobavením vnímá, že Andrej Babiš, kterého tak nenávidí pražská kavárna, je v téže liberální bruselské frakci ALDE jako projekt bratislavské kavárny s názvem Progresivní Slovensko. „Babiš je soudruhem Čaputové a Valla – buahahaha,“ vtipkuje Blaha.

Celý svůj komentář završil tím, že si máme dávat pozor na to, aby to nedopadlo tak, že z toho bude první mezinárodní válka kaváren – pražské a bratislavské. „ Liberálové po sobě budou házet kelímky ze Starbucks a frapuccino s pekanovou příchutí,“ baví se politik.

V závěru svého postu pak vyzval Čechy, aby si Juraje Šeligu nechali a dodal, že jim klidně Slováci pošlou i podobné osobnosti.

„Ale vážně – prosím vás, bratři, nechte si Šeligu v Praze. Pošleme i Farskou. Tady je kromě americké ambasády a Nadace otevřené společnosti nikdo nechce,“ uzavírá svůj příspěvek.

Demonstrace v Praze

Včera, tedy v úterý 4. června, proběhly na Václavském náměstí v Praze rozsáhlé protesty pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii. Demonstrace byla namířena proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, premiérovi Andreji Babišovi a také byla vedena za zajištění nezávislosti soudnictví.

Uvádí se, že včerejší demonstrace byla největším protestem od roku 1989. Podle informací organizátorů se jí zúčastnilo až 120 tisíc lidí. Akce skončila zpíváním české hymny. Demonstranti během akce uvedli, že pražské Václavské náměstí jim už nestačí. Zřejmě kvůli tomu se příští demonstrace v Praze, která je plánována na neděli 23. června a na které se podle předsedy iniciativy očekává 200 až 350 tisíc lidí, bude konat již na Letenské pláni.