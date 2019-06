Brusel představil své požadavky vůči Slovenku

Evropská komise vydala ve středu doporučení na rok 2019 pro jednotlivé státy Evropské unie. Pokud jde o Slovensko, Brusel mezi hlavní doporučení zařadil dosažení střednědobého rozpočtového cíle do roku 2020 nebo zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Co by však ještě měli naši sousedi změnit?