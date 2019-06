Poslední projev Kisky v roli prezidenta: Promluvil o politice vůči NATO a vyzval k prohloubení integrace EU

Kiska se ve své řeči dotkl tématu důležitosti prohlubování evropské integrace. „Abychom naplnili naše ambice, musíme se více integrovat. Návrat zpět k národním státům není řešením. Musíme být evropštější, a to nejen v našich projevech a nejen v Bruselu. Být evropští znamená respektovat právní stát i bránit svobodu médií a občanské společnosti. Protože naše EU není jen ekonomickým projektem, je to unie hodnot a demokratických principů,“ zdůraznil Kiska, který na konferenci Globsec 2019 přednesl svůj poslední projev k zahraniční politice a bezpečnosti v roli prezidenta Slovenska.

Pak se úřadující prezident SR obrátil k otázce transatlantických vztahů. Navzdory skutečnosti, že mnozí politici a Evropané mají negativní postoj vůči americké politice a úvahám o clech, Kiska uvedl, že je také důvod kritizovat členy EU. „Nemáme však žádné argumenty proti kritice, že neděláme dost pro naši obranu, že do ní dostatečně neinvestujeme,“ řekl prezident SR.

Prezident je přesvědčen, že pokud chce Evropa být respektovaným hráčem, nemůže být závislá na pomoci jiných. „Pokud investujeme do našich sil, posílíme evropský pilíř NATO a posílíme Evropu. Proto potřebujeme investovat do ozbrojených sil, nikoliv nových struktur. Abychom byli schopni jednat nezávisle jako Evropa, pokud se tak rozhodneme,“ dodal.

Vážným ohrožením bezpečnosti v Evropě je podle Kisky i technologická nerozvážnost a chybějící strategie v této oblasti. „Pokud to nebudeme brát vážně teď, žádné investice do armády nedokážou kompenzovat škodu, kterou naše ignorance způsobí,“ míní Kiska. Evropa by podle něj měla mít technologii, kterou by členské státy společně vlastnily. „Mluvím o evropském čipu. Tato klíčová součást infrastruktury musí zůstat v našich, evropských, rukou,“ konstatoval.

Dříve americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo prohlásil, že se Severoatlantická aliance musí přizpůsobit novým hrozbám, mezi které podle něj patří Rusko a Čína a poukázal na nutnost zvýšení obranných výdajů.

„Je to klíčový krok v čelení těmto hrozbám, které před námi vznikají,“ poznamenal tehdy Pompeo.

V roce 2014 na summitu NATO ve Walesu se všechny evropské země zavázaly k povinnosti zvýšit své vojenské výdaje na úroveň 2 % HDP během 10 let. Ale podle informací do roku 2024 některé vedoucí evropské státy, včetně Německa, potřebné úrovně nedosáhnou. To vyvolává kritiku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.