„Protiruský šovinizmus. Opírali jste se o lživý článek pochybného webu.“ Chmelár se tvrdě pustil do české Sněmovny

Slovenský politik hned na začátku svého příspěvku označuje reakci, kterou vyvolal svou patřičnou publikací Forum 24, za paranoidní hysterii. Domnívá se, že je to znepokojující vizitka práce nejen politických špiček, ale i médií.

Také upozorňuje na to, že to byl návrh pouze jednoho poslance a celá aféra by za normálních okolností nedosahovala ani rozměrů bouře ve sklenici.

Podotkl, že celou kauzu rozpoutal český pravicový web Forum24.cz, který podle mediálního analytika Jana Křečka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze představuje typický příklad média stranicky zaujatého až angažovaného, u kterého není problém rozeznat, komu pomáhá v dosahování jeho politických cílů (v tomto případě je to ODS).

„1. června tohoto roku zveřejnil Forum24.cz článek pod názvem Ruská duma přijme zákon o oprávněnosti okupace Československa v roce 1968. Už titulek byl hrubě zavádějící, přesto s ním česká i slovenská mediální scéna začala zacházet jako s faktem. Porušila tím všechny triviální profesionální pravidla žurnalistiky, včetně nezbytnosti ověřovat informace minimálně ze dvou až tří na sobě nezávislých zdrojích. Je však šílené, pokud si uvědomíte, že lživý článek pochybného webu se stal základem politických prohlášení a rozhodnutí obou státních špiček. A tak český parlament přijal usnesení, v němž odsuzuje odporný pokus legitimizovat okupaci ze strany Moskvy, ačkoli ruské velvyslanectví v České republice o den dříve zdůraznilo, že oficiální pozice Ruské federace k událostem v Československu v roce 1968 je zakotvena v preambuli Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993 a zůstává neměnná,“ poznamenal Chmelár.

Totéž řekl včera i šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov svému resortnímu kolegovi Miroslavu Lajčákovi, když zdůraznil, že jde o iniciativu jednoho poslance a Rusko nemá v úmyslu svou pozici měnit.

Dále Chmelár upozorňuje, že nikdy nebyly zaznamenány v souvislosti s těmito dezinformacemi opravy.

Pak přišla řada na komentář, který se týká jednání českého parlamentu.

„Je totiž důkazem, že hlavní motivací zákonodárců nebylo nic jiného než protiruský šovinismus,“ podotkl aktivista a zároveň dodal, že jedno z nejsilnějších vystoupení měl bývalý šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek, který upozornil na zmiňované oficiální stanovisko ruské strany, které dělalo celé hlasování fakticky bezpředmětným.

V této souvislosti Chmelár také připomněl, že v původním návrhu usnesení byla výzva, aby se danou iniciativou ruského komunisty zabývala OSN a NATO.

„Znovu zopakujme, že celá aféra neměla reálný podklad a opírala se o vysloveně lživý článek pochybného webu. Nepravdivý byl jeho titulek, který oznamoval přijetí zákona o oprávněnosti okupace jako hotovou věc. Nepravdivé bylo zevšeobecňující tvrzení, že Rusové považují obsazení Československa armádami Varšavské smlouvy v roce 1968 za zákonnou akci. Nepravdivé bylo konstatování, že na znění tohoto zákona se shodly poslanecké frakce Dumy. Velmi zavádějící bylo i tvrzení článku, že se kulatého stolu zúčastnilo 60 osob. Navozovalo totiž dojem, že šlo o poradu 60 zákonodárců, o diskusi oficiálních zástupců poslaneckých klubů k návrhu zákona. Přitom šlo jen o seminář, jakých se konají stovky - i v našem parlamentu - a ze kterých se nedá vyvozovat vůbec nic. Ze zmíněných 60 osob bylo přítomno přes čtyřicet válečných veteránů, nikoliv poslanců. Zákonodárců tam byla necelá dvacítka. A víte, kolik poslanců má ruská Státní duma? 450,“ uvedl slovenský politik detaily k celé záležitosti.

Následně autor neskrýval svoji kritiku kvůli tomu, že následně chyběla poctivá veřejná diskuse a namísto racionálních postojů byly zaznamenány jen hysterické výkřiky.

Navíc opoziční poslanec a lídr strany Spolu - občanská demokracie Miroslav Beblavý navrhoval stažení slovenského velvyslance z Moskvy, aniž se seznámil se skutečným stavem věci.

Dále Chmelár zase poznamenal, že je to čistý záměr pod různými záminkami šířit nefalšovaný šovinismus. Připomněl, že Ukrajina má podobný zákon o statusu válečných veteránů (ano, i těch, kteří se zúčastnili operací v roce 1968) již 25 let, a to Slovensku a Česku už asi nevadí.

„Na konci minulého roku - a to je ještě horší - ukrajinský parlament uznal banderovcům status účastníků odboje. Je to podobná nehoráznost, jako kdyby slovenský parlament vyhlásil příslušníky pohotovostního oddílů Hlinkovy gardy za stejné odbojáře, jako byli účastníci Slovenského národního povstání. Tehdy jsem žádal prezidenta, premiéra i šéfa diplomacie, aby tuto glorifikaci banderovců, kteří řádili i na území Slovenska, jednoznačně odsoudili. Ani jeden z nich se neozval a podobně mlčela i média. Budeme diskutovat i o morálce amerických válečných veteránů z Vietnamu, Kambodže, Laosu, Iráku a dalších vojenských agresí v rozporu s mezinárodním právem?,“ argumentoval svůj názor Chmelár.

Vyjádřil stanovisko, že právo postarat se o své vojáky zůstává ve výjimečné pravomoci státu, který je do té války poslal.

„A ani to ruská vláda nechce, neboť v jejím prohlášení ze dne 3. října 2018 se píše, že vojáci vysláni do Československa v srpnu 1968 se neúčastnili vojenských akcí, tedy nestála proti nim žádná armáda, a tím pádem zde nejsou důvody pro zařazení dané kategorie vojáků mezi veterány bojových akcí. Vláda Ruské federace návrh zákona nepodporuje. A na tom se nic nemění. Kdo však napraví ty škody na vzájemných vztazích?“ napsal dále Chmelár.

Na závěr analytik uvedl, že vždy byl zastáncem otevřené zahraniční politiky na všechny světové strany, protože bytostným zájmem Slovenské republiky je být přítelem s každým, kdo má o naše přátelství zájem.

„Ale to neznamená, že ztratíme hodnotový kompas. Naše východní politika nemá koncepci,“ neskrývá rozhořčení publicista a dodal, že koncepce musí vycházet ze státních zájmů a širších geopolitických cílů.