Proč všichni řeší Sputnik? Blaha hovořil o tom, jak hybridní válku vedou liberální média

Dále zdůraznil, že výsledkem této války je neuvěřitelné množství fake news, hoaxů a konspiračních teorií v médiích.

Pro argumentování svého stanoviska uvedl řadu příkladů, mezi nimiž v první řadě uvedl kauzu, která se týká návrhu komunistického poslance Státní dumy RF ohledně zákona o oprávněnosti okupace Československa v roce 1968.

Slovenský politik tuto zprávu označil za hoax, teda záměrně vytvořený podvod vydávající se za pravdu.

„Liberální média několik dní živila konspirační teorii o tom, že Rusko schválí zákon, který by oslavoval invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v 1968. Je to lež. Takzvaný hoax,“ poznamenal na Facebooku Blaha.

Politik dodal, že jde o návrh jednoho opozičního poslance, který nemá šanci projít, protože neprošel ani v minulosti a ruská vláda se za rok 1968 omluvila.

„Jsem zvědavý, jestli by na základě názoru jednoho opozičního politika takto hloupě liberální média obviňovala i jiné státy. Neboť naposledy například libertariánský politik v USA žádal legalizaci pedofilie. Můžeme tedy napsat, že USA zlegalizuje pedofilii? Neboť stejně trapně obviňovala Rusko liberální média. Má smysl jim ještě věřit?“ klade dotazy Blaha.

Poté uvedl další příklad podvodných zpráv, a to o Ficovi v Izraeli.

„Liberální média lhala o tom, že Robert Fico je v Izraeli na léčení. Následovala výsměšná kampaň, jak Fica léčí Soros a podobně. Ukázalo se, že tato informace je hoax,“ zdůraznil Blaha.

Podle jeho názoru se liberální média za tuto lež neomluvila a tím potvrdila, že nejsou důvěryhodná a šíří fake news za účelem útoků na Fica.

Blaha neskrýval ani osobní zkušenosti. O něm média psala, že prý politik 1. května během svátku nakupoval v Rakousku.

„Šlo o hoax, na který se navázala výsměšná kampaň. Když jsem žádal právo na opravu, ani mi neodpověděli - pro elektronická média na webu totiž zákon neplatí,“ uvedl detaily poslanec NR SR.

Podotkl, že je to klasický nástroj hybridní války proti levicovým a vlasteneckým politikům.

Dále připomněl zprávu o popravách diplomata KLDR. Zde Blaha poznamenal, že jelikož liberální média chybně spojují KLDR s komunismem (ve skutečnosti je tamní vládnoucí ideologie spíše krajně-pravicová, nacionalistická a armádní), takovými hoaxy si pomáhají při šíření primitivního antikomunismu.

V této souvislosti Blaha podotkl, že podobně liberální média postupují s Venezuelou, Kubou, Ruskem či Čínou, kde šíří hoaxy o brutalitě režimu a všechny spojují s komunismem.

„Důvěryhodnost těchto liberálních konspiračních médií se rovná nule,“ napsal ve svém příspěvku Blaha.

U příležitosti zmíněného tématu nechyběla poznámka o dalších účastnících politické scény Slovenska.

„Poslední hoax se týká Slovenska. Už druhý rok ve Smeru upozorňujeme na to, že Šeliga a jeho Slušné Slovensko je jen prodlouženou rukou prezidenta Kisky, která mobilizovala ulice, aby povalila Ficovu vládu a umožnila Kiskovi převzít moc. Liberální média se tvářila, že je to jen naše konspirační teorie a kryla Kisku. Dnes je nad slunce jasné, že Kiska a Šeliga jsou političtí soudruzi. A že liberální média šířila hoax, že Slušné Slovensko je nestranná a nezávislá mimovládka. Dokonce i někteří soudničkářští novináři jako Arpád Soltész připouštějí, že je to skandál a otevře to dveře podezřením, že ve vraždě Kuciaka měli prsty lidé kolem Kisky, aby převzali moc na Slovensku,“ stojí v příspěvku poslance NR SR.

Na závěr Blaha podotkl, že výsledek práce liberálních médií má skutečnost, že na Slovensku už nikdo nevěří ničemu.

„Slovensko by mělo reagovat na hybridní válku, kterou vedou tato média. Protože lži a hoaxy liberálních médií jsou ohrožením pro naši svobodu a demokracii. Já jen nechápu, že tu všichni řeší média jako Hlavní správy či Sputnik a nikdo se nezamyslí, že skutečnou hybridní válku zde vede Deník N a SME. Pokud stát myslí vážně svůj boj proti hoax, proti nim by měl zakročit jako prvním. Vzhledem ke svému vlivu jsou obrovskou hrozbou. Toto musí být nejvyšší prioritou!“ poznamenal Blaha.