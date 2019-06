V EU nechápou záměry USA, které chtějí zavést cla na evropské zboží - Pellegrini

EU a USA

Peter Pellegrini uvedl, že v Evropské unii nechápou záměry USA na zavedení cel na evropské zboží. Slovensko podle něj také doufá, že EU a Spojené státy se vyhnou obchodní válce.

„Rozhodnutí prezidenta USA zavést cla na auta dovážená ze zemí EU bude mít vážné negativní následky nejen pro Německo, ale i pro další země EU, včetně Slovenska a České republiky," uvedl.

Nicméně podle něj negativní následky obchodní války pocítí i USA, a proto premiér doufá, že se všem zúčastněným stranám podaří najít řešení, které tuto obchodní válku odvrátí.

Pellegrini uvedl, že nechápe, jak USA jednají se svými přáteli a spojenci, a upozornil na návrhy EU v oblasti vzájemného vynulovaní cel.

„Jsme rádi, že americký prezident Donald Trump odložil na šest měsíců realizaci svého rozhodnutí o zavedení cel na výrobky evropského automobilového průmyslu,“ uvedl Pellegrini.

„Ale nevíme, jak to skončí a co se stane po těchto šesti měsících. Chceme věřit, že zvítězí zdravý rozum… a nezačneme obchodní válku,“ dodal slovenský premiér.

Protiruské sankce

Podle Pellegrini Slovensko jako člen EU obyčejně podporuje pozice Bruselu v otázkách zahraniční politiky. Avšak uvedl, že protiruské sankce nikomu nepomáhají.

„Upřímně řeknu, že si nemyslíme, že sankce někomu pomáhají - nepomáhají Evropské unii, ani Ruské federaci,“ řekl.

V této souvislosti řekl, že Slovensko podporuje dialog a jednání místo používání sankcí. Dodal, že současně v rámci EU se jedná o tom, jak dlouho protiruské sankce prodlužovat.

Mír a udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj podle Pellegriniho nemůže existovat bez míru a mír bez udržitelného rozvoje. Sdělil, že Slovensko podporuje smysluplný a komplexní dialog mezi státy a dalšími partnery na národní, regionální i mezinárodní úrovni.

Slovenský premiér označil přijetí Agendy 2030 na historickém summitu OSN v New Yorku v září 2015 za pozoruhodný úspěch. Agenda zahrnuje 17 cílů do roku 2030, včetně překonání chudoby a boj proti nerovnosti a klimatickým změnám, a předpokládá zapojení vyspělých a rozvojových států a běžných lidí.

„Jsme tu, abychom pochopili, že jde o globální referenční rámec vývoje na celém světě, s jasnou vizí a jednoznačnými kritérii s přihlédnutím k čtvrté průmyslové revoluci, změně klimatu, bezpečnostním hrozbám. Nikdy předtím jsme neměli univerzální strategii soudržnosti mezi ekonomickou, sociální a environmentální politikou. To je Agenda 2030. Potřebujeme, aby se zapojil každý. Udržitelný rozvoj je naší povinností vůči budoucím generacím," konstatoval Pellegrini na fóru.

Pro dosažení cílů Agendy je podle Pellegriniho potřeba financování, a to ve vyšší 5-7 bilionů dolarů ročně, což představuje 7-10 procent světového HDP. Rovněž dodal, že Slovensko podniklo nezbytné kroky k integraci Agendy 2030 do dlouhodobého národního rozvojového rámce a podpořil možnost zapojení cílů udržitelného rozvoje do slovenského Národního investičního plánu do roku 2030, což by mělo posílit financování udržitelného rozvoje.

Mezinárodní ekonomické fórum v Petrohradu v roce 2019 probíhá v od 6. do 8. června. Fórum se koná od roku 1997, od roku 2006 pod patronátem a za účasti prezidenta Ruské federace. Fórum je platformou pro komunikaci mezi obchodními zástupci a pro diskuse o klíčových mezinárodních ekonomických otázkách. V loňském roce fórum navštívilo 17 tisíc hostů ze 143 zemí.