„Jsem připravený na všechna rozhodnutí“. Fico uvedl, jakou chybu nechce opakovat po svých českých kolezích

Předseda slovenské politické strany Směr-SD Robert Fico v pátek dopoledne přijel do centrály strany v Bratislavě. Ve svém projevu popřel dřívější informace o tom, že by se léčil v Izraeli a promluvil o tom, že chce dovést svoji stranu k parlamentním volbám 2020.

Fico novinářům řekl, že nebyl v zahraničí, ale cestoval po Slovensku.

„Rád bych opravil informace, které se objevily v médiích, kde jsem byl a co jsem dělal. Žádný Izrael, žádní doktoři. Jezdil jsem hodně po Slovensku, a kromě toho jsem byl v Mostaru na otevření velké výstavy obrazů za přítomnosti ministryně Laššákové, náměstka ministra kultury České republiky, bylo tam milion novinářů. Překvapuje mě, že jste tuto informaci nezachytili,“ vysvětlil Fico.

Fico také potvrdil, že chce dotáhnout stranu do parlamentních voleb v pozici předsedy a pak se ukáže, co bude dál. Zatím nevidí žádný důvod k jakýmkoli personálním změnám. „Můj cíl je jasný, dovést stranu Směr k parlamentním volbám v roce 2020. Chci tam stranu dovést jako předseda. Směr je stále a věřím, že bude velmi silnou politickou stranou,“ uvedl. Dodal k tomu, že „v březnu 2018 udělal suverénní rozhodnutí, aby Směr zůstal ve vládě, a že je připraven na všechna rozhodnutí.“

Předseda Směru navíc dodal, že nechce dopadnout jako česká sociální demokracie, která ve volbách pohořela i přesto, že se Česku rekordně dařilo. „Musíme se v Směru mluvit, zda to, co děláme, tedy silné sociální programy, zda to stačí,“ řekl šéf Směru.

Dodal také, že začne vnitrostranickou diskusi, protože si chce poslechnout názory okresních struktur. Nebude ale komentovat dění kolegů za poslední 2 týdny v politice. „Nejlepší pro Směr je, když přestanou někteří lidé komentovat veřejně věci, aniž by přišli ke dveřím, zaklepali, a řekli, že se to dá udělat i vnitrostranicky,“ vysvětlil Fico.

Dříve se v médiích objevila informace, že Robert Fico, odcestoval do Izraele z důvodu léčby svého srdce. Uvedlo to několik zdrojů jak na Slovensku, tak v Izraeli. Slovenský zdroj informoval, že bývalý slovenský premiér odletěl do zahraničí, aby tam mohl léčit své zdravotní problémy.Navíc izraelský zdroj dodal, že byl o situaci informován také izraelský premiér.

Fico měl problémy se srdcem dlouhodobě. V dubnu 2016 podstoupil operaci srdce. Chirurgický zákrok provedli specialisté v Národním ústavu srdečních a cévních chorob v Bratislavě. Podle nepotvrzených informací mu tehdy zavedli trojitý bypass. O jeho zdravotních problémech se od té doby psalo vícekrát, naposledy v březnu tohoto roku. Strana však tehdy informace o hospitalizaci předsedy nekomentovala.