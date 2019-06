„Hrobař Směru-SD“. Známý slovenský publicista uvedl, kým se může stát Pellegrini

„Hrobařem Směru může být právě Peter Pellegrini, pokud přijme politické rozhodnutí, že půjde do otevřeného politického souboje s Robertem Ficem (pozn. skutečný předseda Směru-SD). V takovém případě nemůžeme vyloučit ani scénář, že vznikne pravý a levý Směr a do parlamentu se nedostane ani jeden. Robert Fico, kromě zdravotních problémů, stále nepatří do starého železa,“ uvedl Hrabko.

Podle publicisty vnitřní dezintegrace strany, hlavně ve vedení, vede ke klesání voličské podpory. Proto dodal, že lidé hledají konsolidovanější politickou sílu, které raději dají svůj hlas.

„Čas Petra Pellegriniho podle mě přijde až po volbách, ne teď, před nimi. Ale je na něm, jak se rozhodne,“ dodal Hrabko.

Známý publicista se také domnívá, že by Směr-SD mohl udržet své voliče a zahrát významnou roli při skládaní nové vlády, pokud k rozkolu nedojde.

„Síla Směru vychází ze slabosti jiných stran. Nevíme, zda Směr vyhraje nebo nevyhraje volby, za těch deset měsíců se může ještě hodně věcí změnit. Ale v případě, že nedojde k vnitrostranickému zápasu, kde bude na jedné straně Peter Pellegrini a na druhé Robert Fico, tak Směr stále může být stranou, která bude míchat karty při skládání vlády,“ řekl.

Dříve okresní funkcionáři Směru-SD z Košického kraje s iniciativou okresní předsedkyně Košice 3 a europoslankyně Moniky Smolkové v tzv. „listu z východu Slovenska“ požádali o demisi Roberta Fica a Roberta Kaliňáka ze stranických funkcí. Funkcionáři také vyzvali Petra Pellegriniho nastoupit do funkce předsedy strany.

Slovenský premiér ve svém komentáři ohledně listu uvedl, že nemá ambice na předsednickou židli ve straně a že se spíše zaměřuje na její obsah. Uvedl, že nechce, aby se strana „nechala dále zatahovat do extrému s cílem získání nějakého typu voliče“ a upozornil na nutnost reforem.

„Vzhledem k tomu, že se blíží parlamentní volby, udělám vše proto, abychom vyhráli tyto volby a aby Směr mohl být součástí parlamentní koalice. Právě proto bude muset projít zásadní reformou," dodal.

Robert Fico později sdělil, že chce dotáhnout Směr-SD do parlamentních voleb v pozici předsedy a zatím nevidí žádný důvod k jakýmkoli personálním změnám.

„Můj cíl je jasný, dovést stranu Směr k parlamentním volbám v roce 2020. Chci tam stranu dovést jako předseda. Směr je stále a věřím, že bude velmi silnou politickou stranou,“ uvedl.

Podle průzkumu volebních preferencí agentury AKO by začátkem května svůj hlas za Směr-SD v rámci parlamentních voleb odevzdalo 19,1 % voličů, což je první místo. Na druhém místě by se ziskem 13,9 % hlasů skončila strana ĽSNS. O jedno křeslo méně se ziskem 13,7 % hlasů by získala koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu - občanská demokracie. Celkově by se do slovenského parlamentu dostalo devět stran.