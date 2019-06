Babiš se shodl s Pellegrinim: Evropské unii chybí vize budoucnosti

Evropské unii chybí vize, je třeba změnit fungování Evropské komise a rovněž činit rozhodnější kroky pro dosažení jednotného trhu, shodli se premiéři Česka Andrej Babiš a Slovenska Peter Pellegrini.

Podle názoru Andreje Babiše stojí Evropská unie na křižovatce, důvodem je migrace a vystoupení Velké Británie z EU, takzvaný brexit. Brexit bez dohody by byl, podle názoru českého premiéra, problém nejen pro samotnou Británii, ale i ostatní země EU. Kritizoval také unijní rozpočet. Ten by se podle jeho názoru v době brexitu neměl navyšovat.

Na nespokojenost se stavem Evropské unie poukázal i premiér Slovenska. Zmínil, že nespokojenost se stavem evropských záležitostí se odrazila na výsledcích evropských voleb.

„Nechtějí (lidé – red.) jednoduché odpovědi a extrémní řešení. Chtějí zodpovědné vládnutí,“ řekl Pellegrini o výsledcích evropských voleb. Nehledě na to, že Slovensko má nejnižší volební účast ve volbách do Evropského parlamentu, premiér řekl, že většina lidí chápe členství v unii jako pozitivní.

Oba politici se dále shodli, že Evropská unie by se měla zaměřit na kybernetickou bezpečnost. Pellegrini prohlásil, že jedná o skutečné hrozby, přičemž aby stát byl v bezpečí, nestačí pouze mít zabezpečené hranice. Babiš vyjádřil názor, že kybernetická bezpečnost by měla být pro unii jednou z priorit.

V této souvislosti došlo na diskuzi okolo čínské společnosti Huawei, ta by se podle názoru politiků měla odehrávat na půdě EU.

„Musíme nastolit standardy na evropské úrovni a každý, kdo je splní, může být na evropském trhu,“ řekl Peter Pellegrini s tím, že situace okolo společnosti Huawei je v jeho očích součást obchodní války, do níž nechce Slovensko zatahovat. Slovensko podle jeho slov žádné technologie od Huawei nenakupuje.

V České republice v minulosti proběhl skandál okolo společnosti Huawei, kterou české bezpečnostní orgány státu označily za nebezpečnou, neboť může provádět špionáž ve prospěch Čínské lidové republiky.

Sputnik v této souvislosti hovořil se známým ruským IT expertem Igorem Ašmanovem. Ten prohlásil, že „ten, komu patří platforma, ať už je to iPhone, nebo přístroj na Androidu, vidí vše, co se děje“. Podle jeho profesionálního názoru není možné „odposlechu“ uniknout, a to ani používáním západních technologií.

Ašmanov nicméně v této souvislosti vyjádřil velké pochyby o tom, že by čínská strana měla zájem o odposlech lidí v České republice. Západ nicméně od konce 80. let odposlouchává svět v rámci programu Echelon, dodal expert.