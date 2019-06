Danko odpověděl kritikům svých návštěv Ruska: Je absolutní hloupost, pokud si někdo zaměňuje slovo sankce s karanténou

Danko zdůvodnil svůj odmítavý postoj vůči dvoustranné smlouvě o spolupráci v obranné sféře se Spojenými státy tím, že Slovensko by nemělo zvýhodňovat jakoukoli armádu v rámci NATO, zejména když představitelé Francie a Německa dnes veřejně hovoří o spolupráci evropských armád.

„Tato smlouva v první řadě povyšuje naše závazky v NATO v jedné zásadní věci vůči ostatním členským státům. Jakmile by byla tato smlouva podepsána, nebudou moci bez souhlasu amerických ozbrojených sil na našich letištích přistávat žádná letadla ostatních členských států EU. To znamená, že bychom ohrozili spolupráci a bezpečnost v rámci celé Evropské unie. Jsem přesvědčen, že nemůžeme naše vojenská letiště takto předat za sto milionů amerických dolarů pod správu amerických ozbrojených sil. Vždyť ty mají hodnotu několika stovek milionů eur. Rovněž nemohu dovolit, aby Slovensko podepsalo takovou smlouvu, kterou by časem začali kritizovat naši evropští partneři, že jsme poskytli USA podmínky pro vytvoření americké vojenské koncepce v Evropě ‚Os východních států‘. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale toto je pro nás principiální věc, protože zde jde o zachování svrchovanosti a suverenity Slovenska. Tato smlouva je nadřazená našim závazkům v NATO a zvýhodňuje určitý stát a myslím si, že je i narušením kolektivní spolupráce a bezpečnosti,“ uvedl.

Na otázku, co očekávat od nastupující prezidentky Zuzany Čaputové , Danko odpověděl, že by měla vysvětlit občanům, jaký styl politiky chce vést jako budoucí hlava státu.

„Pevně ​​věřím, že jako nová prezidenta zapomene na svou předvolební komunikační strategii, že všichni jsou zlí a jen já jsem ta dobrá, a posune ji do konstruktivní roviny, protože Slovensko opravdu potřebuje rozvoj a funkčnost ve státě. Náš největší problém je, že se utápí v konfliktech namísto konstruktivního dialogu,“ dodal.

Danko se také pozastavil nad aktuální situací v Evropské unii. Jak uvedl, na evropskou politickou scénu přicházejí lidé, kteří ji v budoucnu mohou rozbít.

„Mnohé středoevropské státy jako jsou Česko, Polsko a Maďarsko, ztratily zájem přijmout společnou měnu a schengenský prostor je ohrožen kontrolami na hranicích. Vlastenectví je nejednou zaměňováno s nacionalismem a postupně vzkvétá sobectví silných národů. Na to vsadili politici populistických stran, kteří se nyní tváří jednotně, že chtějí Evropskou unii reformovat. A to je i moje výhrada k tomuto politickému seskupení. Velké národy, jako jsou Francouzi a Němci, mají vždy přirozený pocit doplácení na východní státy. Pravda je taková, že někteří jen těžko snášejí úspěch druhého. Slovensko je úspěšná země, která poměrně rychlým tempem dohání životní úroveň západní Evropy,“ prohlásil.

Předseda Národní rady také odpověděl všem kritikům svých zahraničních cest do Ruska, kteří tvrdí, že tím nedodržuje oficiální linii slovenské zahraniční politiky.

„Ptám se, co dělal rakouský kancléř Sebastian Kurz nonstop v Rusku? Jednal s ruskými představiteli o výstavbě širokorozchodné železnice do Rakouska. Totéž se můžu zeptat, co tam stále dělá německá kancléřka Angela Merkelová a ostatní evropští prezidenti, předsedové vlád a parlamentů? Je absolutní hloupost, pokud si někdo zaměňuje slovo sankce s karanténou. Sankce jasně říkají, že nemůžete pozvat na území Evropské unie, až na pár výjimek, některé ruské politické představitele. To však neznamená, že nemůžete cestovat do Ruska. V Moskvě si podávají ruce s nejvyššími ruskými představiteli mnozí světoví politici a my bychom byli hloupí, kdybychom tuto šanci nevyužili,“ vysvětlil.

Padlo slovo také i na téma přepisování dějin, teda na to, že Slovensko od nacistických okupantů neosvobodili sovětská vojska, ale někdo jiný.

„To už vůbec nepotřebuje žádný komentář. Je smutné, pokud vás někdo stále přesvědčuje, že bílá je černá a černá je bílá. Z pozice předsedy NR SR jsem si na to už zvykl. Bránit se proti tomu dá jedině tak, že budeme při každé příležitosti národu připomínat, že naše území osvobodila Rudá armáda,“ uzavřel celou věc Danko.

Andrej Danko a rusko-slovenské vztahy

Předseda Národní rady SR Andrej Danko považuje za jeden z nejdůležitějších úkolů maximální podporu rozvoje a posilování vztahů Slovenska s Ruskem, a proto je častým návštěvníkem země, kterou letos navštívil již třikrát. Danko se setkal s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou, byl mezi čestnými hosty na přehlídce vítězství 9. května, během které se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Danko se domnívá, že ekonomická diplomacie je spjata s aktivizací slovensko-ruských meziparlamentních vztahů. Proto inicioval obchodní misi slovenských podnikatelů do Ruska. Předseda NR v čele delegace předních podnikatelů, průmyslníků a bankéřů republiky navštíví Moskvu 30. června.

V Národní radě Slovenska působí největší mezi parlamenty členských států EU skupina přátelství s Ruskem. Zahrnuje 53 ze 150 poslanců.