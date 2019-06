„Vy jste ztratili zdravý rozum a odpovědnost!“ Pellegrini se pustil do slovenského mainstreamu. Slízl to i Kiska

Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini se ve svém komentáři pro hn.online.sk pustil do slovenského mainstramu a prezidenta Kisky. Za tímto svárem stojí nejen cesta do Moskvy. „Svět nečeká, až se vzbudíme,“ burcuje předseda vlády.

Pellegrini svůj komentář zahájil tím, že konstatoval, že uplynulý týden v plné míře odhalil, jak na slovenské politické a mediální scéně chybí konsenzus a spolupráce v oblasti zahraniční politiky. Podle něj se svět okolo nás zásadně mění, politika Moskvy i Washingtonu prochází revizí, čínská ekonomika expanduje. Politik uvádí, že jakmile na to nebudeme reagovat okamžitě, můžeme být nemile překvapeni.

Právě proto slovenský předseda absolvoval v průběhu měsíce dvě významné zahraničněpolitické návštěvy USA a Ruska , kde měl možnost přímo s oběma prezidenty otevřít otázky, které se týkají bezprostředně slovenských zájmů. Z jeho slov vyplývá, že očekával, že doma najde pro tyto iniciativy podporu, ale podle něj byl opak pravdou.

„To, co se spustilo ve slovenském mainstreamu v souvislosti s naší návštěvou Moskvy, považuji za ztrátu zdravého rozumu a odpovědnosti. A přitom stačilo tak málo. Kdyby pan prezident pochopil, v čem spočívá jeho naplňování mandátu a vydal se reprezentovat vlastní zemi na vzpomínkovou událost na jihu Anglie za účasti našich nejvýznamnějších spojenců. Mohl absolvovat schůzky s nejvyššími představiteli USA, Německa, Francie a Anglie, tedy s mnohými, se kterými neměl možnost se setkat za pět let svého působení na prezidentském postu. Ve jménu Slovenské republiky by tak vyslal signál, že si vážíme a respektujeme naše spojence, máme úctu ke společné historii tak, jako o tom s oblibou mluví ve svých vystoupeních doma. Zároveň by to byl důkaz, že spolu s vládou stojí v oblasti zahraniční politiky na stejných hodnotách, jako to deklaroval svým podpisem v memorandu,“ píše Pellegrini ve svém komentáři.

Slovenský předseda vlády pokračuje, že bohužel svojí pohodlností Andrej Kiska roztočil kolo mediálního a politického zpochybňování cílů slovenské návštěvy v Moskvě. Prý se vytvořil obraz, jakoby se tím měnil zahraničněpolitický směr státu.

„Přitom schůzky s ruskými zástupci nehledě na některé pochybovačné hlasy přinesly konkrétní výsledky pro občany našeho státu,“ uvádí politik.

Pellegrini připomíná, že v prosinci vyprší tranzitní smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem o dodávkách plynu. Slovensko prý bylo ujištěno, že v případě nedohody Slovensko nebude poškozené a Slováci budou mít čím v zimě topit. Zároveň slovenští politici při své návštěvě v Moskvě deklarovali připravenost transportovat plyn prostřednictvím vlastních plynovodů. V této souvislosti Pellegrini upozornil, že ve Washingtonu informovali své americké partnery, že Slovensko je připraveno dodávat do Evropy a na Ukrajinu americký zkapalněný plyn.

„Poplatky za tranzit plynu jsou pro slovenskou ekonomiku důležité a je naší povinností s velkými hráči o nových možnostech jednat. A nečekat doma, jestli si na nás někdo vzpomene a někam nás pozve, až bude pozdě. Svět nečeká, až se vzbudíme, naopak musíme být odpovědní nejen vůči sobě, ale i vůči těm, kteří s námi chtějí jednat. To je směr, který budu naplňovat bez ohledu na ty, kteří nechápou souvislosti a snaží se doma získat laciné body,“ uzavřel svůj komentář slovenský premiér Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini při své nedávné návštěvě Ruské federace vystoupil i na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu. Při svém projevu se dotkl skutečných vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy, protiruských sankcí atd.

O vztazích EU a USA například uvedl, že v Evropské unii nechápou záměry USA na zavedení cel na evropské zboží. Slovensko podle něj také doufá, že se EU a Spojené státy vyhnou obchodní válce. K sankcím zase zmínil, že Slovensko podporuje dialog a jednání místo používání sankcí, zároveň dodal, že v rámci EU se jedná o tom, jak dlouho protiruské sankce prodlužovat.