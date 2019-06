Zpěvačka Dara Rolins na svém Instagramu zveřejnila fotku se svázanýma rukama a rudým roubíkem v ústech (FOTO)

Daná fotografie byla pořízena v backstage při natáčení jejího nového videoklipu z alba ETC k písničce s názvem Od zajtra. Zpěvačka v komentáři k fotce uvedla, že tato píseň a tento videoklip pro ni mají hluboký význam. Její song je totiž věnovaný otázce domácího násilí.

V popisku u daného příspěvku Dara také uvádí, že by prostřednictvím této písničky chtěla soustředit pozornost ostatních lidí na tento problém a ukázat jim, jaký rozsah tento problém má. Stejně tak chce poukázat na to, jak moc dokáží být někteří lidé krutí a také na to, kolik si toho kvůli nim musí někteří lidé vytrpět. Na samotném konci příspěvku zpěvačka poděkovala všem lidem, kteří jí pomáhali v tom, aby se i ona mohla stát součástí kampaně, jejímž cílem je otevřít oči a srdce ostatním a nabídnout pomoct lidem, kteří se stali oběťmi domácího násilí.

V komentářích pod daným snímkem se zpěvaččini fanoušci okamžitě začali dělit o své dojmy ohledně natočeného videoklipu. Všichni se navíc vyjadřovali i k tomu, co Dara dělá a psali, že je to důležitá a sociálně významná práce.

„Silný text plný reality. Koukala jsem na ten klip a mám pocit, že jsem snad ani nedýchala,“ stojí v jednom z komentářů.

„Silná píseň, silný text plný emocí. To je život. Smutné, ale kolem nás se to děje. Je obdivuhodné, že proti tomu bojuješ. Máš můj obdiv a respekt,“ píše další uživatel sítě.

Slovenská zpěvačka Dara Rolins, vlastním jménem Darina Rolincová, absolventka Pražské konzervatoře, se těší popularitě nejen na Slovensku, ale také v Česku. Už v devíti letech vydala první album, které trhalo rekordy – prodalo se 250 000 kusů. Její život však neprovázely jen úspěchy. V roce 2010 srazila při nehodě motocyklistu a byla souzená za usmrcení z nedbalosti. Díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna. Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. S tatínkem své dcery se Rolins rozešla také v roce 2010.

Vztah s otcem Laury nebyl pro Daru však posledním nevydařeným vztahem. Loni se zpěvačka rozešla i se svým dlouhodobým partnerem – slovenským rapperem, popovým zpěvákem a zakladatelem skupiny Kontrafakt, Patrikem „Rytmusem“ Vrbovským. Ten dal přednost o hodně mladší modelce a moderátorce Jasmině Alagič, se kterou se již stihl letos v květnu oženit. Nyní spolu novomanželé čekají svého prvního potomka.