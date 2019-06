Čaputová: Nebudu vést osobní spory. Chci být prezidentkou pro všechny

„Moje agenda bude primárně vycházet z tří pilířů, na nichž jsem měla postavenou kampaň: Spravedlnost pro všechny, důstojný život pro seniory a oblast ochrany životního prostředí,“ prohlásila Zuzana Čaputová pro slovenskou agenturu TASR.

Podle jejích slov dala dohromady dobrý tým pro všechny tyto oblasti. Rovněž chce usilovat o změny v systému prokuratury, jejím cílem bude snaha o větší samostatnost a transparentnost.

Nová slovenská hlava státu si přeje být aktivní ve vnitropolitických záležitostech a hledat konstruktivní řešení napříč politickým spektrem.

„Budu se snažit o konstruktivní dialog s vládou. Zároveň si neplánuji zakrývat oči či ustupovat ze svých postojů. Budu je nadále upřímně a otevřeně sdělovat. Nebudu vést osobní spory,“ prohlásila nastávající slovenská prezidentka. V této souvislosti dodala, že nevidí prostor pro spolupráci s lidmi, kteří popírají univerzální lidská práva pro všechny či manipulují historickými fakty.

„Proto musíme hledat nová řešení,“ prohlásila Čaputová s tím, že úplné ignorování těchto politických elementů se jí jeví jako nefunkční.

Nová slovenská prezidentka považuje Evropskou unii za přirozený prostor země, přičemž Rusko považuje za světového hráče, který nemůže být ignorován a je potřeba s ním vést dialog.

„Jsme součástí EU, která je naším přirozeným prostorem. Máme se snažit být jeho aktivní součástí a brát za něho zodpovědnost,“ sdělila v rozhovoru.

Inaugurace Zuzany Čaputové do funkce prezidentky Slovenska proběhne v sobotu 15. června. Její první cesta povede do České republiky. Během plánované návštěvy by se měla setkat s českým protějškem Milošem Zemanem a předsedou českého senátu Jaroslavem Kuberou a předsedou poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.

Na počet nové slovenské prezidentky proběhne v Praze na Kampě u Mlýnské kavárny koncert, kde vystoupí Dan Bárta, Jiří Stivín či slovenský cellista Jozef Lupták spolu s dalšími umělci.

Zuzana Čaputová soukromě navštívila Prahu již v průběhu dubna, dva týdny po svém zvolení prezidentkou. V české metropoli se setkala například s poslancem TOP09 a někdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, který ji v prezidentské kampani vyjádřil podporu.

Zuzana Čaputová nahradí ve funkci dosluhujícího prezidenta Andreje Kisku, který se neúčastnil prezidentských voleb, aby mohl zůstat ve funkci v rámci druhého volebního období. Čaputová ve druhém kole porazila svého soupeře Maroše Šefčoviče. Čaputová se stane první prezidentkou v historii nezávislého Slovenska.