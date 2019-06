Ministerstvo vnitra SK upřednostňuje cizince před Slováky? Poslanec spustil debatu na FB

Politik, který je zároveň místopředsedou strany ĽS Naše Slovensko, sdílel dokument od ministerstva, který stanovuje, že zdravotní péči cizinců bude zajištovat stát. Tento dokument sdílelo už 4,5 tisíc uživatelů a okomentovalo ho přes 800 lidí. „Přečtěte si dopis, který poslalo Ministerstvo vnitra ČR zdravotnickým zařízením. Píše se v něm, že zdravotní péči o cizince, kteří neplatí žádné zdravotní pojištění, uhradí v plném rozsahu stát. Toto se týká dokonce i cizince a různých migrantů, kterým stát neudělil azyl, ale jen tzv. doplňkovou ochranu,“ varuje v příspěvku Uhrík.

Na stránkách Ministerstva vnitra se podrobně vysvětluje tento statut. Tak podle § 13a zákona o azylu Slovenská republika poskytne doplňkovou ochranu v případě, že žadateli nebyl neudělen azyl, ale existují vážné důvody se domnívat, že by byl v případě návratu do země původu vystaven reálné hrozbě vážné újmy (například uložení trestu smrti, mučení, nelidské či ponižující zacházení nebo jiné). Slovensko poskytuje doplňkovou ochranu cizincům, kterým se zdravotní péče podle dokumentu bude poskytovat na základě přiděleného „růžového průkazu“.

Podle poslance takto nastavený systém znevýhodňuje místní obyvatelstvo, a to především kvůli vysokým výdajům na povinné zdravotní pojištění. „Slováci, kteří pracují a poctivě platí vysoké zdravotní odvody, tak opět zůstanou jako poslední hlupáci, kteří to zase všechno zaplatí. Ukázalo se, že nakonec na Slovensku opravdu máme bezplatné zdravotnictví - pro všechny, kromě vlastních občanů! Toto jsou reálná fakta, toto je reálná politika vlády, a ne ty jejich falešné „pronárodní“ pózy před kamerami,“ rozhořčeně prohlásil místopředseda ĽS Naše Slovensko

Sputnik se obrátil na pana Uhríka s prosbou podrobněji vysvětlit jeho postoj. „Hodnotil jsem systém, kdy o lidi, kteří budovali a budují náš stát, není postaráno ani zdaleka tak, jako právě o cizince, kteří pro náš stát nevytvořili žádné hodnoty,“ okomentoval svůj názor politik.

Proti vlastním občanům?

Stejný pohled na celou záležitost má uživatel Michal Cibulka, který ke zprávě se vyjádřil následně: „A já platím jak kokot, to je diskriminace toto, nebo mě ani doktor nevyšetří protože musím čekat 4 měsíce dokud mě objedná sk****** vy****** zrušit zdravotní a každý ať si buď platí nebo ne jako v jiných státech i tak si člověk za všechno zaplatí neboť jde k soukromníkům a za rok zaplatím 850 eur za zdravotní a kokot z toho.“ Uživatela Olga Palicová se zeptala následovně: „A proč vlastně neplatí stát za všechny Slováky? Vždyť v Ústavu ČR je zdravotní péče zdarma ...“.

O rovnocenný přístup žádá i uživatelka Milena Lisonova: „Žádná stejná pravidla,,,, chci to jistě,, jako cizinci na Slovensku,,, pokud ne, chci odůvodnění, proč,,, nebo je problémem pohlaví, barva, místo pobytu, trvale bydliště, zdravotní stav !!!!“ (interpunkce a pravopis uživatelů ke zachován – pozn. redakce). Pan poslanec pro Sputnik také podotkl, že podle čl. 40 Ústavy SR má být pro lidi, kteří si platí zdravotní pojištění, zdravotní péče zdarma.

Na nevyvážené postavení pracujících lidí a znevýhodněných skupin obyvatelstva upozornila i jiná uživatelka Edita Kuklovská: „Zde se mají jen darebáci dobře. Člověk, který se snaží, poctivě si vše hradí a celý život maká, aby jako tak slušně žil a náhodou se mu něco stane, nikdo mu nepomůže. Musí si sám pomoci a když se ocitne v nějaké tísni, tak je nucen rozprodat to co si v životě nabyl. Darebák nemusí, tomu dají všechno. To je ta novodobá PÉČE O slušné lidi. Nepleťme si to s organizací Za slušné SLOVENSKO, ta je za tu druhu skupinu lidí (přistěhovalce a darebáky). Slovo „slušnost“ už dávno zdehonestovali.“

Pokud se podíváme na čísla statistik o udělení azylu a statutu doplňkové ochrany pro žadatele, zjistíme, že se jedná o skromné počty uchazečů. V roce 2016 byla doplňková ochrana poskytnuta 12 žadatelům, v roce 2017 - 25 a v roce 2018 - 37. O azyl na SK v letech 2016 až 2018 zažádalo 146/166/178 jedinců. Z těchto lidí azyl získalo 167, 29 a 5 lidí. Na první pohled se nejedná o vysoké daňové zatížení za strany státu. K těmto číslům se pan poslanec vyjádřil následovně: „Já jsem pro - ať stát ošetřuje zdarma cizince, kteří naši dočasnou pomoc opravdu potřebují. Ale ať se stejně zdarma a svědomitě stará i o vlastní občany, kteří tento stát vytvořili.“

K tomuto tvrzení pana poslance lze dodat, že o část znevýhodněných slovenských občanů se stát pořád stará. Jedná se o nezaměstnané Slováky, kteří čerpají základní zdravotní pojištění navzdory absenci vlastního příjmu. Stát Slovakům pomáhá během období, kdy se o sebe nemůžou v dostateční míře postarat. Jedná se o standartní objem zdravotní pomoci, stejně jako v případě cizinců s doplňkovou ochranou. Na rozdíl od Slováků, kteří zdravotní pojištění hradili například před dobou své nezaměstnanosti, cizinci do tohoto systému nepřispívali vůbec, ale kvůli svému statutu mají nárok na zdravotní péči.

Uhrík také dodal, že péče žadatelům o azyl by měla byt poskytnuta „Netvrdím, že žadatelům o azyl nemá být poskytována zdravotní péče. Tvrdím, že je nespravedlivé, že stejně stát nepřistupuje i k vlastním občanům. Muži a ženy, kteří dennodenně tvrdě pracují a poctivě si platí daně a odvody, si musí u lékaře připlácet, nebo nejnověji je dokonce v některých zařízeních ani neošetří, protože zdravotní pojišťovny v mnoha případech neproplácejí zdravotní úkony, nemluvě o celkovém hrozícím kolapsu zdravotnictví.“

O problémech s úhradou výkonu ve zdravotnických zařízeních svědčí trvající jednání mezi nemocnicemi a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na Slovensku. Podle zprávy na portálu noviny.sk se koncem května zastavilo jednání mezi 75 nemocnicemi z Asociace nemocnic Slovenska (ANS) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Důvodem je neshoda ve vnímaní dofinancování sociálního balíčku a rekreačních poukazů. A obě strany se neshodly ani na výši částky, kterou v rámci dofinancování resortu může získat právě pojišťovna. Pokud k dohodě nedojde, od 1.července bude 1,8 milionů pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny ze zákona poskytovat pouze akutní a neodkladnou zdravotní péči.

