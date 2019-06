Známý návrhář odhalil tajemství šatů pro inauguraci Zuzany Čaputové

Slovenská prezidentka si zvolila model z bleděmodrého krepu v tříčtvrteční délce do poloviny lýtek, který zdobila stuha. Ta se vinula po lodičkový výstřih až směrem k rukávu.

Navíc pro případ špatného počasí Boris Hanečka připravil i kabát podšitý tmavomodrým hedvábím.

Co se týče doplňků a šperků, i zde byla projevena důslednost ze strany prezidentky: o tuto část se postarali také slovenští tvůrci.

„Zvolili jsme světle modrou, až baby blue. Ale je to velmi zajímavý odstín, v daném materiálu vyzní. Modrá je barva, která jí opravdu sluší, ale má i tu symbolickou hodnotu. Oděv má příběh. Stuha, která jde po lodičkovém výstřihu a vlévá se do rukávu, symbolizuje Dunaj. Rozhodli jsme se tak, protože Dunaj je řeka, je to voda, která je symbolem intuice. Přináší věci nové, ale i odnáší staré. Vložili jsme tedy do šatů i tuto šifru, ale je to velmi podprahové,“ prozradil detaily známý slovenský návrhář.

Proces tvorby inaugurační garderoby byl doprovázen zkoušením siluet, porovnáváním a hrou s barvami.

„Rozhodovali jsme se mezi několika. Horkým kandidátem byla zelená, protože jí velmi sluší. Ale otázkou zůstává, která barva jí nesluší. Možná k obličeji nějaká šedá nebo odstíny béžové, ale ty se zase hodí do spodní části. Když to zlomíte jinou barvou, je to úplně jiný design, jiná nálada,“ ukázal odborný přístup Hanečka.

Umělec neskrýval, že inspiraci čerpal u známých osobností, představitelek z politického světa nebo královských rodin.

Návrhář se přiznal, že příležitost obléci první ženu v prezidentské funkci uvítal s nadšením i odpovědností. Navíc to považuje za poctu.

Podle jeho slov nebylo snadné vytvořit zajímavé šaty na denní událost a ne na večerní, ale o to byla pro umělce větší výzva.

Nejvíce mu však zaimponovalo, že Zuzana Čaputová se k němu nejprve přišla podívat, chtěla uvidět atmosféru ateliéru, tvorbu a prostě si i promluvit. Ten její upřímný přístup zapůsobil na Hanečku velkým dojmem.

„Chtěla mě poznat na živo a asi po hodině rozhovoru řekla, že určitě budu dělat tyto šaty,“ vysvětlil Hanečka, kterému na tomto projektu pomáhala stylistka Sandra Žigová a také protokolistka Katarína Strýčková.

Co se týče večerní kreace, zde šli dobrovolně proti protokolu: přestože jde o akci v duchu koktejlové recepce, samotná hostitelka si obleče dlouhé večerní šaty z hedvábného sametu.

Jak vysvětlil návrhář, člověk může jít proti protokolu, pokud to dělá se záměrem, ale pokud netuší, že protokol porušuje, pak je to faux pas.

Navíc Boris Hanečka stihl vytvořit i model pro první zahraniční návštěvu prezidentky. Ta bude do České republiky.

V souvislosti s tématem Hanička podotkl, že vizuální strana nesmí být zanedbaná, protože jde o důležité události.

Minulý týden média informovala o tom, že slovenská návrhářka Jana Kuzmová a stylistka Barbora Yurkovič vytvořili koncept pro odcházející první dámu Martinu Kiskovou na inauguraci Zuzany Čaputové do prezidentského úřadu. Takže choť bývalého prezidenta SR neporušila tradici a nezvolila si návrháře ze zahraničí.