Slovensko se začalo preventivně zajímat o kybernetickou bezpečnost

Slovensko se začalo preventivně zajímat o oblast kybernetické bezpečnosti. Uvedl to místopředseda vlády SK pro investice a informatizaci Richard Raši (Směr-SD) na mezinárodní konferenci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti při používání informačních a komunikačních technologií (ICT).

Raša uvedl, že kybernetická bezpečnost je „životně důležitá“ pro každého člověka a také pro každý stát na světě. Podle něj se jí země začínají seriózně zabývat až když se něco děje, tedy po kybernetických útocích.

„Proto jsme se rozhodli na Slovensku postupovat preventivně. Chceme, aby náš úřad měl přehled, ale i kontrolu nad tím, co všechno se v kybernetické bezpečnosti dělá, aby se k budování kybernetické bezpečnosti přistupovalo systémově, aby to dělal úplně každý, protože počítačová bezpečnost státu je tak dobrá, jako je kvalitní ta nejslabší součást kybernetické bezpečnosti,“ řekl Raši v souvislosti s Národním programem vybudování kybernetické bezpečnosti, který by měl být v objemu 40 milionů eur.

Raši také dodal, že Slovensko čelí kybernetickým útokům téměř každodenně, navíc jde o oblast, ve které se nikdy nedá mluvit o naprostém bezpečí. „Na druhé straně musíme udělat vše pro to, abychom při jakémkoliv kybernetickém útoku z kterékoli části světa věděli, že jsme udělali maximum pro to, abychom ochránili Slovensku republiku,“ podotkl. Zdůraznil, že toto téma se týká všech. „Veškerá data jsou v současnosti uloženy v elektronickém formátu,“ uvedl.

Zároveň považuje Raši konferenci OBSE, která se koná v Bratislavě, za velmi důležitou, zejména z pohledu sjednocení postupu v kybernetické bezpečnosti. „Setkávají se zde odborníci mluví o svých zkušenostech, hovoří o cílech a vizích, kde bychom měli postupovat a takto se také koordinuje samotná ochrana v celém prostoru Evropské unie," dodal na závěr.