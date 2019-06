Čaputová se sešla s Pellegrinim. Oba jsou pro změny ve volbě generálního prokurátora

Prezidentka Zuzana Čaputová přijala v prezidentském paláci slovenského premiéra Petera Pellegriniho, s kterým jednala mezi čtyřma očima. Společně hovořili například o volbě generálního prokurátora, píše portál.

Čaputová po úterním setkání s premiérem prohlásila, že tento krok podporuje i slovenský předseda vlády Pellegrini. Kromě toho se se šéfem kabinetu dohodla na pravidelné komunikaci.

Zuzana Čaputová složila prezidentský slib do rukou předsedy Ústavního soudu Slovenské republikyhttps://t.co/XSa6DvuzYU pic.twitter.com/DZgN2hxBYo — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. června 2019

Mimo Pellegriniho však dle prezidentky tomuto rozšíření návrhového opatření vyjádřil svou podporu i předseda parlamentu Andrej Danko (SNS). S ním se Čaputová setkala ve stejný den, ale o něco dříve.

„Další, ambicióznější změny prokuratury budeme komunikovat při dalších setkáních,“ přislíbila prezidentka.

Sám Pellegrini po setkání potvrdil své stanovisko. Dle něj totiž volba ústavních soudců trvá příliš dlouho a nemyslí si, že by to zemi nějak pomáhalo.

„Tuto ságu volby ústavních soudců je zapotřebí co nejdříve ukončit. Například je nutné, aby Ústavní soud fungoval tak, jak se patří a tak, jak to má dle ústavy být,“ myslí si premiér.

O tomto tématu chce Pellegrini navíc jednat i s poslanci. V této souvislosti však slovenský předseda vlády připomněl, že rozhodnutí je na nich a že ho bude respektovat. „Pokud by byla tato otázka na vládě, pak mohu garantovat, že by to bylo do několika minut vyřešené,“ prohlásil suverénně.

Jednání Čaputové a Pellegriniho

Poslanci mají kandidáty na ústavní soudce zvolit ve čtvrtek 20. června. Předsedy Směru-SD Robert Fico se ale domnívá, že poslanci nemají důvod volit dříve než prezidentka jmenuje tři soudce z dosud zvolených kandidátů. Ta však údajně chce čekat na plný počet.

Na dnešní schůzce Čaputová se slovenským premiérem hovořila i o své nadcházející návštěvě České republiky. Pellegrini ji měl podle jejích slov ujistit, že příspěvek vlády na vybudování Českého domu v Bratislavě je už jen „technickou záležitostí“. A právě takové stanovisko prezidentka Slovenska odprezentuje i během své návštěvy v Česku.

Na portálu se také uvádí, že dalším tématem jejich jednání bylo životní prostředí, které patří k jedněm z prezidentčiných priorit. V této souvislosti premiér Čaputovou informoval o tom, že na zasedání Rady EU bude prezentovat souhlasné stanovisko k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Prezidentka by podle všeho pak měla tento postoj obhajovat na klimatickém summitu v New Yorku.

Pellegrini také dodal, že pokud jde o zahraniční politiku, neexistují zde žádné body, na kterých by se spol s prezidentkou neshodli. Dle svých slov pozitivně hodnotí i její zájem podepsat deklaraci tří nejvyšších ústavních činitelů o zahraničně-politické orientaci Slovenska.

„Abychom odstranili jakékoli pochybnosti o tom, že by se Slovensko mělo nebo mohlo jakýmkoli způsobem odklonit od naší zahraničně-politické strategie a orientace,“ dodal závěrem.